Женщины-агенты из Секретной службы подрались около дома Барака Обамы в США

Двое агентов Секретной службы были отстранены от работы после драки у дома Барака Обамы, которая была заснята на видео и распространена в интернете.

Как сообщают NBC News, драка произошла возле дома бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне, округ Колумбия.

После распространения видеозаписи инцидента в Сети участвовавшие в нем агенты отстранены от работы.

Об этом заявил представитель Секретной службы, который подтвердил подлинность видео, запечатлевшего двух женщин-офицеров, вступивших в драку при исполнении служебных обязанностей.

Представитель службы сообщил, что по факту инцидента проводится внутреннее расследование.

"В Секретной службе действует очень строгий кодекс поведения для всех сотрудников, и любое поведение, нарушающее этот кодекс, неприемлемо", - говорится в заявлении.

"Учитывая, что это кадровый вопрос, мы не можем давать дальнейших комментариев", - резюмировал представитель.

Тем временем видео драки опубликовано в соцсети Х.

Напомним о подобных случаях в нашей стране. Так, в конце апреля мы писали о том, что курсантов из-за драки отчислили из Академии МЧС, но они с этим не согласились - и подали иск о восстановлении в суд Кокшетау. Рассмотрев дело, суд в удовлетворении иска отказал.

До этого в апреле курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске. Сообщается, что по данному факту завели уголовное дело. Зачинщикам драки, вероятнее всего, грозит отчисление.

В прошлом году в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

А в 2023 году в Кыргызстане военнослужащие Минобороны подрались с жителями Лейлекского района Баткенской области. По информации СМИ, в драке участвовало около 100 человек.