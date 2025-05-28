Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщины-агенты из Секретной службы подрались около дома Барака Обамы в США

Опубликовано:

Драка женщин-агентов
Драка женщин-агентов. Кадр из видео: x.com/susancrabtree

Двое агентов Секретной службы были отстранены от работы после драки у дома Барака Обамы, которая была заснята на видео и распространена в интернете.

Как сообщают NBC News, драка произошла возле дома бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне, округ Колумбия.

После распространения видеозаписи инцидента в Сети участвовавшие в нем агенты отстранены от работы.

Об этом заявил представитель Секретной службы, который подтвердил подлинность видео, запечатлевшего двух женщин-офицеров, вступивших в драку при исполнении служебных обязанностей.

Представитель службы сообщил, что по факту инцидента проводится внутреннее расследование.

"В Секретной службе действует очень строгий кодекс поведения для всех сотрудников, и любое поведение, нарушающее этот кодекс, неприемлемо", - говорится в заявлении.

"Учитывая, что это кадровый вопрос, мы не можем давать дальнейших комментариев", - резюмировал представитель.

Тем временем видео драки опубликовано в соцсети Х.

Напомним о подобных случаях в нашей стране. Так, в конце апреля мы писали о том, что курсантов из-за драки отчислили из Академии МЧС, но они с этим не согласились - и подали иск о восстановлении в суд Кокшетау. Рассмотрев дело, суд в удовлетворении иска отказал.

До этого в апреле курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске. Сообщается, что по данному факту завели уголовное дело. Зачинщикам драки, вероятнее всего, грозит отчисление.

В прошлом году в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

А в 2023 году в Кыргызстане военнослужащие Минобороны подрались с жителями Лейлекского района Баткенской области. По информации СМИ, в драке участвовало около 100 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249889-zhenshchiny-agenty-iz-sekretnoy-sluzhby-podralis-okolo-doma-baraka-obamy-v-ssha/