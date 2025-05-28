Случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали в России

В России выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, более тяжелым течением он не отличается.

"Он появился впервые в январе и был описан текущего года в Китае. Потом он был описан в разных странах Азии, в Индии, в Соединенных Штатах Америки. Несколько информаций было об этом. На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса", - пояснила Попова.

Это должно вызывать определенную настороженность, считает глава Роспотребнадзора.

"Он течет так же, как и обычный сегодняшний коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор", - успокоила она граждан.