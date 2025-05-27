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КНДР обвинила США в попытке развязать ядерную войну в космосе из-за "Золотого купола"

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Флаг КНДР
Флаг КНДР. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

КНДР заявила, что "Золотой купол" США создается не для обороны, а для нападения - Институт по делам США при МИД Северной Кореи считает новую систему ПРО угрозой, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Как говорится в опубликованном агентством меморандуме, "Золотой купол" является угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств.

"Замысел об установлении системы ПРО "Golden Dom" ("Золотой купол"), который как типичное порождение политики "США – прежде всего", являющейся апогеем эгоизма и наглости, насилия и произвола, нацелен на монолитную защиту североамериканского континента от удара стратегических враждебных государств баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и гиперзвуковыми ракетами, является не "оборонительной мерой" для реагирования на чью-то "угрозу", а сценарием космической ядерной войны, который поддерживает стратегию США по однополярному господству превентивным созданием космической фундаментальной военной инфраструктуры", - заявили в КНДР по поводу разработки системы ПРО.

В КНДР считают, что создание "Золотого купола" - попытка милитаризации космоса Штатами.

"США уже давно определившие космос как поле будущей войны, бешено прибегали к проискам милитаризации космоса, открыто говоря, что только покоритель космоса может победить в будущей войне", - пишет ЦТАК.

Северокорейские эксперты считают, что все это нагнетает стратегическую гонку вооружений в мировом масштабе и обостряет потенциальную опасность космической войны.

В КНДР считают, что только симметричным наращиванием сил можно надежно гарантировать безопасность государства и региона.

Ранее "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с проектом "Золотого купола" — новой гигантской системы противоракетной обороны.

Трамп утверждает, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу его президентского срока, то есть через четыре года.

Стоит отметить, что северокорейский лидер часто в своих выступлениях часто говорит о возможных военных конфликтах.

Например, в конце 2023 года Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, а армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

В ноябре 2024 года в одном из выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне.

В феврале этого года лидер Северной Кореи призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны - такой призыв он сделал во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет.

Также отметим, что в апреле КНДР подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве - солдаты принимали участие в боях в Курской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249400-kndr-obvinila-ssha-v-popytke-razvyazat-yadernuyu-voynu-v-kosmose-iz-za-zolotogo-kupola/