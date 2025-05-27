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"Зеркальный" ответ: Россия запросила заседание Совбеза ООН после запроса ЕС

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Флаг России на здании
Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в ответ на запрос ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на зампостпреда России при ООН.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва запросила заседание Совбеза ООН. Он пояснил, что это "зеркальный" ответ России на запрос ЕС провести заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая.

"Мы решили ответить "зеркально" . (...) Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 мая", — написал Полянский.

Сегодня также сообщалось, что Трамп в разговоре с лидерами ЕС 19 мая, после беседы с Путиным, дал понять, что "выходит" из урегулирования ситуации в Украине.

"Россия заявила, что не будет прекращения огня, и Трамп все больше умывает руки. Поддержка Украины начинает терять свою значимость для американцев", — заявил Ян Бреммер, президент геополитической консалтинговой фирмы Eurasia Group.

Также президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине.

При этом по меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения по всей Украине в результате ночных атак российских беспилотников и ракет, сообщили местные власти. Это произошло на следующий день после того, как украинская столица подверглась одной из самых мощных атак с начала российского вторжения.

До этого 25 мая Россия и Украина произвели третий и последний обмен в рамках стамбульской договоренности о формуле "1000 на 1000". В последний день стороны произвели обмен 303 военнопленными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249292-zerkalnyy-otvet-rossiya-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-posle-zaprosa-es/