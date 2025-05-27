"Болезнь и смерть — это путь каждого человека": Кадыров ответил на слухи о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с размышлениями о жизни и смерти,. Так он ответил на слухи о своей болезни, передает NUR.KZ.

В подписи к видео Кадыров отметил, что каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Он призвал проживать свое время, "не распуская пустых слухов и не сея смуту".

Между тем на самом видео можно увидеть, как глава Чечни движется на фоне стариной башни.

"Все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги.

Во-вторых, не болезнь и не угроза укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня.

Но в-третьих, вы как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей, так и остались, это ваша сущность", — говорит закадровый голос в ролике.

Отметим, ранее в Сети распространяли слухи об отставке Кадырова, которые он позже опроверг.

Добавим, Рамзану Кадырову 48 лет. Пост главы Чечни он занимает 18 лет, с 2007 года.

К слову, слухи о его болезни или внезапной смерти появляются в Сети уже не в первый раз. Так, в январе этого года правительству Чечни пришлось объяснять внезапное исчезновение Кадырова. Тогда министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщал, что глава республики находится в отпуске.

До этого, в 2023 году, в Сети и СМИ появились слухи, что Кадыров тяжело болен. Сообщалось даже, что глава Чечни находится в коме. После этого Кадыров вышел на связь, записав видео с прогулки. А чуть более чем через неделю провел разговор с журналисткой Ксенией Собчак.

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил – тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала Ксения.

Тогда разбор ситуации вокруг слухов о состоянии главы Чечни приводила Русская Служба Би-Би-Си.