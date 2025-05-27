Журнал Charlie Hebdo судится с сетью Х из-за фейковых карикатур на Зеленского

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд на социальную сеть Х из-за публикации фейковых карикатур, якобы изображающих обложки издания и в том числе содержащих рисунки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журнал сообщил в своем аккаунте в Х, что поводом для иска стали около «15 фейковых обложек журнала, которые призваны создать впечатление, будто мы поддерживаем политику Путина».

«Эти обложки имитируют наш сатирический стиль и могут ввести в заблуждение неинформированного читателя», — сказано в заявлении.

По словам редакции, карикатуры «главным образом направлены на российскую аудиторию».

Адвокат Charlie Hebdo Ришар Малка сообщил агентству AFP, что фейки были выполнены на высоком профессиональном уровне.

«Их производство налажено в практически индустриальных масштабах, появляется множество обложек очень высокого качества, — сказал Малка. — Если кто-то не знаком с редакционной политикой издания, то его можно легко ввести в заблуждение. За этим стоит очевидное намерение распространять пророссийскую пропаганду».

Как заявил Charlie Hebdo, задача иска, поданного в парижский суд, — «по крайней мере установить авторов и возможных организаторов этой пропаганды».

В иске, с которым ознакомилось AFP, сказано, что фальшивые обложки «сопровождались подписями или комментариями на русском языке».

Что было на фейковых обложках?

Хотя в заявлении Charlie Hebdo идет речь о примерно 15 фейковых обложках, на самом деле число подобных публикаций в соцсетях намного больше, и их авторы пытаются копировать стиль не только этого сатирического журнала.

В начале мая 2024 года русскоязычный фактчекинговый проект «Проверено» сообщал, что с осени 2022 года он разобрал более 70 карикатур, имитирующих стиль различных журналов и «дискредитирующих преимущественно Украину, Владимира Зеленского и страны Запада». И треть из них были фейковыми обложками Charlie Hebdo.

По наблюдению авторов «Проверено», «со временем интерес прокремлёвских телеграм-каналов к таким подделкам стал падать, но несмотря на это картинки продолжают регулярно появляться в сети».

Один из последних таких фейков появился в сети весной этого года. На фальшивой «обложке Charlie Hebdo» президент Украины Владимир Зеленский был нарисован рядом с инвалидным креслом, в котором перед столом с надписью «Банк Ватикана» сидит мертвый папа римский Франциск. Зеленскому приписаны такие слова: «Это я, папа Франциск. Пожалуйста, переведите все мои деньги в Украину».

Еще одна фальшивая карикатура, опубликованная от имени Charlie Hebdo, показывает Зеленского в виде Квазимодо (главного героя романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» с ярко выраженными физическими недостатками), который посещает церемонию открытия собора после пожара.

Другой фейк разбирал украинский проект «Без брехні» («Без вранья» — укр.). На фальшивой обложке Charlie Hebdo Зеленский был изображен в гробу, под которым написано: «Политический труп испускает последний вздох», а украинскому президенту приписаны слова «Украина — независимое государство».

Некоторые другие фейковые карикатуры эксплуатировали безосновательные теории заговора о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле мужчина, а также издевались над миграционной политикой Британии.

С начала российского вторжения в Украину «власти России использовали все средства коммуникаций, чтобы влиять на общественное мнение в Европе и вводить его в заблуждение», — заявляет Charlie Hebdo. Издание продолжает, что иск призван «защитить его имидж и ценности», а также «рассеять любые предположения, что подобные манипуляции могут иметь значение для общественного мнения».

Сатирический журнал Charlie Hebdo известен карикатурами «на грани фола». В январе 2005 года двое исламистов ворвались в парижский офис еженедельника и расстреляли в упор 12 человек. Затем они открыли беспорядочную стрельбу на улице, в результате чего погибли двое полицейских и несколько человек были ранены.

Организаторы нападения, заявили, что это расплата за карикатуры на пророка Мухаммеда, которые за некоторое время до этого были опубликованы в Charlie Hebdo.