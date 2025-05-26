"Хуже еды в самолетах": гости раскритиковали ужин на мероприятии Трампа за 1,7 млн долларов

Гости раскритиковали ужин на встрече Дональда Трампа с криптоинвесторами его мемкоина. Издание Telegraph пишет, что еда была "хуже, чем в самолетах".

Сообщается, что в минувший четверг Трамп принял 220 гостей в гольф-клубе в Вирджинии, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире".

Отмечается, что президент США быстро произнес небольшую речь о своей криптовалюте и ушел, не отвечая на вопросы участников.

Особой критики удостоилась еда, которую подали в этот вечер гостям.

"Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания.

Гости жаловались на качество еды и скудный выбор напитков. По словам одного из гостей, который пообщался с журналистами издания, ему пришлось пить воду, так как кроме воды и вина Трампа организаторы ничего не предлагали.

"Мой стакан наполнили один раз", - возмутился он.

Криптоблогер Крис Скиннер в своем профиле в LinkedIn опубликовал фотографию одного из блюд - снимок разлетелся в соцсетях и вызвал ажиотаж.

"Вот что вам подают (+ 25-минутная речь с трибуны по цифрам без углубления в криптовалюты)", - написал он.

На фото видно блюдо из мяса с овощами и соусом, поданное на фирменной тарелке американского президента.

Как пишет РБК, вечером 22 мая президент США Дональд Трамп провел ужин с владельцами запущенного его командой мемкоина Official Trump (TRUMP). Приглашения на мероприятие в Trump National Golf Club в штате Вирджиния получили 220 крупнейших держателей токена, которые предварительно зарегистрировались, подключив криптокошельки на сайте проекта.