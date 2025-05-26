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СМИ: Ответственность за блэкаут на Лазурном берегу Франции взяли на себя анархисты

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Блэкаут в Каннах
Ресторан в Каннах во время отключения света. Фото: Lorenzo Franzoni/Getty Images

Ответственность за масштабные сбои в электроснабжении на юге Франции взяли на себя анархисты - об этом сказано в заявлении прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

По данным издания, ответственность за масштабные сбои в электроснабжении на французском Лазурном берегу взяли на себя анархисты. Об этом сообщила медиакомпания BFMTV, содержание материала на русском языке приводит DW. Отмечается, что такая информация содержится в анонимном заявлении, которое передали в прокуратуру французских округов Грас и Драгиньян.

Заявление было опубликовано на одном из веб-сайтов, управляемом активистами ультралевого движения. В нем авторы представляются как две "группы анархистов", которые берут на себя ответственность "за атаку на объекты электроснабжения на Лазурном берегу".

"Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 кВ, идущую из Ниццы", - говорится в заявлении.

Достоверность заявления пока не подтверждена.

Накануне мы писали, что в Каннах в день закрытия кинофестиваля произошло массовое отключение электричества. Однако вручение "Золотой пальмовой ветви" прошло по плану.

Кроме того, на французской Ривьере несколько раз произошло отключение электричества. Его вызвал пожар на подстанции в Ницце, который власти считают поджогом.

К слову, победителем международного кинофестиваля в Каннах жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош признало иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи за фильм "Простая случайность", сюжет которого частично основан на его собственной биографии.

Добавим, что в прошлом месяце в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Проверялась версия хакерской атаки.

После этого казахстанцы, которые находились в Испании во время блэкаута, рассказали, что из-за отключения электричества они даже не могли попасть внутрь квартир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248806-otklyuchenie-sveta-vo-francii-otvetstvennost-za-blekaut-v-kannah-na-sebya-vzyali-anarhisty/