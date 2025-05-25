Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автобус со студентами разбился в Колумбии: погибли 11 человек

Опубликовано:

Автобус едет по мосту среди деревьев и холмов
Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате ДТП с участием студенческого автобуса в колумбийском Киндио, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на местную радиостанцию, в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, погибли 11 человек.

"Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио", - говорится в материале на сайте радиостанции, которая приводит список погибших.

Согласно отчету полиции, на который ссылается местная радиостанция, в ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в Киндио со стажировки.

В прошлом году 11 человек погибли после наезда школьного автобуса в Китае. Пострадали еще 13 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

В феврале этого года автобус, направлявшийся из Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, упал в овраг с высоты около 20 м недалеко от автомобильного моста Пуэнте-Белисе. По меньшей мере 55 человек погибли.

В начале года мы писали о случае в Турции, когда произошло смертельное ДТП - грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил авто и слетел с моста. Три человека погибли.

Весной прошлого года в южноафриканской провинции Лимпопо произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 45 человек: с моста упал автобус с паломниками, направлявшимися из Ботсваны на пасхальную службу в город Мориа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248557-avtobus-so-studentami-razbilsya-v-kolumbii-pogibli-11-chelovek/