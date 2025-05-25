Автобус со студентами разбился в Колумбии: погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате ДТП с участием студенческого автобуса в колумбийском Киндио, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на местную радиостанцию, в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, погибли 11 человек.

"Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио", - говорится в материале на сайте радиостанции, которая приводит список погибших.

Согласно отчету полиции, на который ссылается местная радиостанция, в ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в Киндио со стажировки.

В прошлом году 11 человек погибли после наезда школьного автобуса в Китае. Пострадали еще 13 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

В феврале этого года автобус, направлявшийся из Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, упал в овраг с высоты около 20 м недалеко от автомобильного моста Пуэнте-Белисе. По меньшей мере 55 человек погибли.

В начале года мы писали о случае в Турции, когда произошло смертельное ДТП - грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил авто и слетел с моста. Три человека погибли.

Весной прошлого года в южноафриканской провинции Лимпопо произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 45 человек: с моста упал автобус с паломниками, направлявшимися из Ботсваны на пасхальную службу в город Мориа.