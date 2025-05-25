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Главный приз Каннского фестиваля получил фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи

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Иранский режиссер Джафар Панахи
Иранский режиссер Джафар Панахи. Фото: Dominique Charriau/Getty Images

Победителем международного кинофестиваля в Каннах жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош признало иранского режиссёра-диссидента Джафара Панахи за фильм «Простая случайность», сюжет которого частично основан на его собственной биографии.

В аннотации к ленте фильм был описан как «яростный, но в то же время смешной триллер о том, как можно отомстить репрессивному режиму».

В Каннах Панахи знают давно и хорошо — хоть тот и не появлялся на фестивале последние 15 лет: иранские власти запретили неблагонадежному режиссёру выезжать из страны.

Иранский режиссер Джафар Панахи
Иранский режиссер Джафар Панахи. Фото: Andreas Rentz/Getty Images

На родине снятые Панахи фильмы по цензурным соображениям неоднократно сокращали или даже не выпускали, а сам режиссер дважды оказывался в тюрьме.

Первый раз — в 2010 году, когда его приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку антиправительственных протестов и создание «пропаганды против системы». Однако через два месяца режиссёра выпустили условно, под залог, запретив ему снимать фильмы и выезжать за границу.

Второй раз его лишали свободы за открытую демонстрацию протеста против задержания двух своих коллег-кинорежиссеров, критиковавших иранские власти.

Нам этот раз из тюрьмы Панахи вышел два года назад, в 2023-м, отсидев из назначенного ему шестилетнего срока семь месяцев. Ранее выданный режиссеру запрет работать в иранской киноиндустрии суд оставил в силе.

Победивший фильм «Простая случайность» режиссер снимал тайно, во многом опираясь на собственный опыт пребывания в тюрьме.

Герои фильма — пять обычных иранцев, которые сталкиваются с человеком, который, по их мнению, раньше пытал их в тюрьме.

Как рассказал сам Панахи, персонажи фильмы были вдохновлены беседами с другими заключенными и «историями, которые они мне рассказали о насилии и жестокости иранского правительства».

Получая приз, со сцены Панахи призывал своих соотечественников-иранцев «забыть о проблемах и разногласиях».

«Сейчас самое главное — это наша страна и её свобода, — сказал он. — Объединим же наши усилия. Никто не имеет права нам указывать, какую одежду носить и вообще что делать можно, а что нельзя».

«А кино — это зеркало общества, — добавил режиссер и повторил. — Указывать нам, что делать, а чего не делать, мы не позволим. И давайте постараемся не терять надежды»

Несмотря на весьма весомый риск судебного преследования, грозящий ему по возвращении на родину, Панахи заверил агентство Франс-пресс, что после фестиваля он поклялся вернуться в Тегеран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248554-glavnyy-priz-kannskogo-festivalya-poluchil-film-prostaya-sluchaynost-iranskogo-rezhissera-dzhafara-panahi/

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