Закрытие Каннского кинофестиваля едва не сорвалось из-за отключения электричества

В Каннах в день закрытия кинофестиваля произошло массовое отключение электричества. Однако вручение «Золотой пальмовой ветви» пройдет по плану, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По информации издания, в завершающий день фестиваля в Каннах за несколько часов до церемонии награждения произошел блэкаут. Показы фильмов приостановили, но дворец Palais des Festivals перешел на независимое электроснабжение. Причина отключения электричества пока неизвестна.

"В Каннах произошло отключение электроэнергии утром 24 мая, за несколько часов до того, как на кинофестивале должно было пройти вручение "Золотой пальмовой ветви" 2025 года", - пишет издание, ссылаясь на Variety.

Представитель фестиваля сообщил изданию, что церемония закрытия "пройдет по плану" и дворец Palais des Festivals "перешел на независимое электроснабжение". По словам собеседника издания, причину отключения электроэнергии пока не выяснили.

Показы в одном из мультиплекс-кинотеатров Cineum Cannes в рамках фестиваля временно приостановили. Их возобновят, как только в городе восстановят электроснабжение.

В апреле сообщалось, что в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Проверялась версия хакерской атаки.

Напомним, подобный масштабный блэкаут произошел в прошлом году на Кубе: страна осталась без электричества после аварии на крупнейшей электростанции.