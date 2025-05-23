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Новости русской службы Би-би-си

Нападение с ножом на вокзале Гамбурга: 12 пострадавших, подозреваемый задержан

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: Steven Hutchings / picture alliance via Getty Images

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате нападения с ножом на железнодорожном вокзале Гамбурга, сообщают местные СМИ и AFP со ссылкой на представителя городской пожарной службы.

По данным пожарных, среди пострадавших - шесть человек с травмами, представляющими угрозу жизни.

СМИ сообщали, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое тяжело ранены, а шесть человек получили легкие ранения.

В полиции Гамбурга сообщили, что задержали нападавшего. О его мотивах и личности не сообщается.

"Согласно первоначальным данным, неизвестный ранил несколько человек ножом на главном вокзале. Подозреваемый был арестован полицией", - говорится в сообщении полицейских в соцсети X.

По данным Bild, некоторым пострадавшим помощь оказывали прямо в поездах.

Нападение, по предварительным данным, произошло на одной из платформ - между 13 и 14 путями.

Ранее в полиции заявили, что на вокзале проводится масштабная полицейская операция, и пообещали в ближайшее время предоставить дополнительную информацию.

Центральный вокзал Гамбурга - один из самых загруженных транспортных узлов Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248353-napadenie-s-nozhom-na-vokzale-gamburga-12-postradavshih-podozrevaemyy-zaderzhan/

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