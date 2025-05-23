Повысить пенсионный возраст до 70 лет решили в одной из стран Европы

Парламент Дании утвердил план поэтапного повышения пенсионного возраста — к 2040 году он достигнет 70 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на датские СМИ, изменения коснутся тех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас датчане выходят на пенсию в 67 лет, в 2030 году порог поднимется до 68 лет, в 2035-м — до 69, а еще через пять лет — до 70.

Такая система действует с 2006 года и автоматически привязана к росту продолжительности жизни: пенсионный возраст должен расти на один год каждые пять лет.

"Мы больше не верим в автоматический способ повышения пенсионного возраста", — заявила ранее о необходимости пересмотра этой модели премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В 2022 году комиссия при правительстве Дании предложила ослабить прямую связь между продолжительностью жизни и пенсионным возрастом. Такой подход, по мнению экспертов, позволит сохранить устойчивость бюджета без дальнейшего ужесточения условий выхода на пенсию.

Напомним, в сентябре прошлого года Китай объявил о постепенном повышении пенсионного возраста в стране: для всех мужчин - с 60 до 63 лет, для женщин в разных должностях - с 50 до 58 лет

Ранее Конституционный совет Франции также одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. К 2030 году его должны повысить с 62 до 64 лет. При этом скандальный законопроект вызвал недовольство среди французов.

А в Швейцарии после референдума решили отказаться от идеи повышения пенсионного возраста - большинство граждан высказались против.