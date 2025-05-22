Сотрудники посольства Израиля убиты в Вашингтоне: стрелявший кричал "Свободу Палестине"

В Вашингтоне вечером 21 мая у Еврейского музея застрелили двоих сотрудников посольства Израиля. Открывший стрельбу мужчина кричал "Свободу Палестине!"

Официальное заявление о происшествии сделала Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.

"Около Еврейского музея в Вашингтоне были бессмысленно убиты два сотрудника посольства Израиля", - написала она, сообщив также, что ведется расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон в своем аккаунте соцсети Х назвал случившееся "подлым актом антисемитского терроризма" и "пересечением красной черты". Он выразил уверенность, что власти США примут решительные меры против совершившего преступление.

Ситуацию прокомментировал в своем аккаунте соцсети Х и президент Израиля.

"Я опустошен произошедшим в Вашингтоне. Это отвратительный акт ненависти, антисемитизма", - написал Ицхак Герцог и выразил поддержку всем сотрудникам посольства и еврейской общине в США.

"Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас", - добавил он.

CNN сообщают, что начальник столичного полицейского управления Памела Смит на пресс-конференции заявила, что подозреваемый в убийстве уже задержан полицией.

По данным Смит, это 30-летний житель Чикаго, который "был замечен расхаживающим взад-вперед возле музея", после чего он "подошел к группе из четырех человек, вытащил пистолет и открыл огонь, ранив обоих жертв".

После стрельбы подозреваемый вошел в музей и вскоре был задержан. Когда на него надели наручники, он рассказал, где выбросил оружие, которое было найдено и изъято.

Подозреваемый скандировал "Свободу, свободу Палестине" во время задержания, сказала Смит.

Жертвами стала "молодая пара, которая собиралась обручиться", заявил на пресс-конференции посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. "Молодой человек купил кольцо на этой неделе, намереваясь сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме", - сказал он.

Напомним, стрельба около музея произошла также в прошлом году в немецком Мюнхене, у Документационного центра истории национал-социализма. Подозреваемый, открывший стрельбу, был ранен полицейскими. Позже полиция подтвердила его смерть.

Добавим по ситуации в Палестине, сегодня мы писали, что израильские военные совершили предупредительные выстрелы по делегации дипломатов недалеко от лагеря беженцев Дженин - и это вызвало быстрое международное осуждение.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под свой контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС разграбить поставляемую в анклав гуманитарную помощь.

Ранее Израиль заявил, что разрешит ввоз ограниченного количества продовольствия на территорию, положив конец блокаде, продолжающейся с марта и, как утверждают работники гуманитарных организаций и ООН, поставившей Газу на грань голода.

А накануне стало известно, что США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.