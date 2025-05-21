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Экс-советника бывшего президента Украины застрелили в Испании

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В Мадриде убили Андрея Портнова
Андрей Портнов. Фото: instagram.com/andriyportnov

В Мадриде в результате покушения был убит Андрей Портнов, который ранее занимал пост заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Sky News, бывший политик и помощник экс-президента Украины Андрей Портнов застрелен в Мадриде.

По данным телеканала, Андрей Портнов был старшим помощником бывшего президента Украины Виктора Януковича, до его свержения в 2014 году. Уже известно, что он отвозил своих детей в школу в испанской столице, когда на него напали.

"Неизвестный вооруженный человек (или вооруженные люди) застрелил бывшего политика Андрея Портнова у ворот американской школы Мадрида в районе Посуэло в испанской столице в среду утром", - сообщил изданию источник, близкий к расследованию.

По информации The Independent, полиция получила звонок о стрельбе в районе Посуэло в 9:15 утра по местному времени. Изданию сообщили, что в мужчину выстрелили несколько раз. Также издание подчеркивает, что после смены режима на Украине, Портнов был включен в несколько санкционных списков Запада, включая Европейский союз и Канаду, за его действия в составе бывшей администрации.

Кто такой Андрей Портнов?

По информации РБК-Украина, Портнов родился 27 октября 1973-го в Луганске. Получил высшее образование в Восточноукраинском государственном университете. В 2006 году стал народным депутатом V созыва от "Блока Юлии Тимошенко". Во время досрочных парламентских выборов повторно прошел в Верховную Раду и вошел в комитет парламента по вопросам правосудия.

В 2008 году занял должность заместителя председателя фракции "БЮТ". Позже стал членом ВО "Батькивщина" и возглавил юридический департамент "БЮТ".

С апреля 2010 года возглавил должность заместителя главы администрации президента Сергея Левочкина, но в апреле 2011 года попал под сокращение и был переведен на должность советника президента - руководителя главного управления по вопросам судоустройства администрации президента.

16 января 2013 года Портнова назначили советником президента Виктора Януковича, а уже через год - первым заместителем главы администрации президента Украины.

26 февраля 2014 года Портнов был уволен указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. В конце того же месяца политик сбежал из Украины и поселился в России. Позже переехал в Вену.

В 2019 году Портнов вернулся в Украину, но в конце концов снова уехал из-за начала войны с Россией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247381-eks-sovetnika-byvshego-prezidenta-ukrainy-zastrelili-v-ispanii/