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Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля перед 9 мая

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Красная площадь в Москве
Москва. Фото: pixabay.com

Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился деталями вчерашнего разговора между Путиным и Трампом - российский лидер рассказал своему коллеге о предотвращении терактов у Кремля, пишет РИА Новости.

Ушаков рассказал журналистом о том, что обсуждали президенты в ходе вчерашнего двухчасового разговора, в том числе речь зашла о предотвращенных трактах в преддверии 9 мая.

"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", - заявил Юрий Ушаков.

Накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как писали СМИ, перед звонком вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир с Украиной.

Позже сам Путин сообщил, что разговор длился два часа. Он назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной и выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

На заявление Путина о меморандуме уже отреагировал Зеленский. Он заявил, что Украина пока не получала никаких предложений от России. При этом Зеленский вновь заявил, что Украина не будет уступать свои территории.

Позже о разговоре высказался и глава США. Трамп в соцсетях написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Глава США добавил, что проинформировал об этом президента Украины, председателя Европейской комиссии и других европейских лидеров.

Позже Дональд Трамп на брифинге заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247003-putin-rasskazal-trampu-o-predotvrashchenii-teraktov-u-kremlya-pered-9-maya/