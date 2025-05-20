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Без интернета и мобильной связи остались жители Испании из-за нового масштабного сбоя

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Tatiana Meteleva / Getty Images

Сегодня, 20 мая, по всей Испании вышли из строя все сети мобильной связи, люди не могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Как сообщается на сайте LBC, все ведущие провайдеры в Испании, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, страдают от сбоев, распространившихся по большей части страны.

Проблемы были зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао. Люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала и проблемах с интернетом.

The Sun также пишут, что некоторым линиям экстренных служб (112) пришлось создать альтернативные номера для местных жителей, так как у людей, пострадавших от отключения связи и нуждавшихся в экстренной помощи, "пропадал голос" во время звонков, и операторам приходилось им перезванивать.

Причина разрушительного сбоя мобильной связи пока не названа, ведутся работы по восстановлению нормального режима работы.

В соцсети Х ситуацию освещают новостные паблики и пользователи, которым удалось подключиться к сети.

"Сегодня в Испании все системы вышли из строя, никто не может работать или учиться, предприятия не могут торговать, платежи по картам отклоняются, системы видеонаблюдения и управления дорожным движением правоохранительных органов не работают, у экстренных служб нет связи, полный беспорядок", - пишет пользовательница сети Х.

Публикуется версия, что возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica - компании-оператора большинства мобильных сетей Испании.

"Представитель компании сообщил испанской газете ABC, что проблема возникла из-за неудачного обновления сети, и что ее инженеры работают над устранением неполадки", - сообщается в посте.

Напомним, ранее 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Отмечалось, что из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Позже стало известно, что сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании. Такое заявление сделал португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

После этого в Испании в связи с произошедшим ввели режим ЧП. Как отмечала Русская служба Би-би-си, по предварительным оценкам, масштабное отключение электроэнергии на территории Испании и соседней Португалии произошло не из-за кибератаки.

Казахстанцы, которые находились в Испании во время блэкаута, рассказали, что из-за отключения электричества они даже не могли попасть внутрь квартир.

Позднее сообщалось, что в Испании не менее пяти человек погибли из-за массового отключения электричества, которое произошло 28 апреля. Среди причин трагедий отравлений угарным газом от электрогенератора, пожар от зажженной свечи и нехватка кислорода после отключения аппарата в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246949-bez-interneta-i-mobilnoy-svyazi-ostalis-zhiteli-ispanii-iz-za-novogo-masshtabnogo-sboya/