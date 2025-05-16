Шведского дипломата, обвиненного в шпионаже, нашли мертвым

Шведские СМИ сообщили, что неназванный дипломат, арестованный в прошлое воскресенье в Стокгольме по обвинению в шпионаже и отпущенный на свободу в среду, найден мертвым.

Министерство иностранных дел страны подтвердило журналистам факт смерти одного из своих сотрудников, отказавшись вдаваться в какие-либо дальнейшие подробности.

Два дня назад, вскоре после того как подозреваемый в шпионаже был выпущен на свободу, его адвокат Антон Странд заявил журналистам, что его клиент находится в больнице "с травмами нескольких частей тела", якобы полученными в процессе ареста и содержания под стражей.

По словам Странда, его подзащитный подал в полицию жалобу на неправомерные действия представителей властей и превышение ими служебных полномочий.

Двое суток спустя СМИ сообщили, что в ночь на пятницу подозреваемый в шпионаже дипломат был обнаружен мертвым.

О воскресном аресте неназванного дипломата и проведении обыска в его доме Служба безопасности Швеции (SAPO) сообщила в понедельник. Не сообщив никаких подробностей дела, в пресс-службе ведомства лишь уточнили, что подозревают арестованного в шпионаже.

Во вторник шведская общественная телекомпания SVT сузила круг подозреваемых, сообщив, что мужчина был дипломатом высокого ранга и работал в нескольких шведских посольствах. Также SAPO расследовала возможную связь между ним и советником правительства по национальной безопасности Тобиасом Тюбергом.

Тюберг, подавший в отставку 8 мая через несколько часов после назначения, сам по себе заслуженный шведский дипломат, в прошлом занимавший, среди прочих, должности посла в Афганистане и Украине. SVT подчеркивала, что подозреваемый - не Тюберг. Перед его отставкой неизвестные лица прислали в СМИ и правительственные учреждения его интимные фотографии из приложения для знакомств Grindr (Тюберг подтвердил изданию Dagens Nyheter, что это подлинные фото из его "старого" аккаунта).

Еще сутки спустя прокуратура сообщила, что клиент Странда отпущен из-под стражи, однако по-прежнему остается под подозрением.

По словам самого адвоката, все обвинения в свой адрес его подзащитный отрицал и настаивал на том, что "не сделал ничего дурного" или предосудительного.

Появившиеся в пятницу сообщения о его смерти быстро нашли подтверждение.

"К сожалению, мы можем подтвердить факт смерти одного из сотрудников нашей дипломатической службы", - говорится в разосланном агентствам в пятницу заявлении шведского МИД.

Впрочем, имя погибшего в министерстве сообщать отказались: "Вдаваться в дальнейшие подробности мы не будем из соображений заботы о семье погибшего".

Тем не менее журналистам издания Expressen удалось выяснить, что найденный ночью мертвым дипломат - тот самый задержанный в воскресенье сотрудниками SAPO мужчина, которого подозревали в шпионаже.

Вскоре это подтвердил агентству Reuters и его адвокат.

"Сегодня утром мне сообщили трагическую новость о том, что мой подзащитный умер, - сказал агентству Рейтер Антон Странд. - В связи с этим мои мысли, конечно же, обращены к его родным и близким".

При этом от любых комментариев по поводу причины смерти своего клиента Странд отказался.

Издание Svenska Dagbladet со ссылкой на собственные источники в местной полиции сообщило, что по факту смерти дипломата там ведется внутреннее расследование.

В то же время в полиции заверили, что "никаких оснований подозревать совершение преступления нет".