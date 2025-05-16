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"Мы ни на кого нападать не собираемся": Лукашенко прокомментировал совместные военные учения России и Беларуси

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко по теме предстоящих совместных с Россией военных учений заявил, что страны ни на кого нападать не собираются, передает NUR.KZ со ссылкой на "БелТА".

Беларусь и Россия, планируя проведение предстоящих совместных учений, которые пройдут в том числе на территории Беларуси, ни на кого нападать не собираются. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым.

"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным - прим. авт.) мы обсуждали этот вопрос", - сказал президент Беларуси.

"Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее в марте Александр Лукашенко в ходе своего выступления в Совете Федерации в Москве заявил, что Беларусь не войдет в состав Российской Федерации.

Это не первое высказывание Лукашенко касательно возможного объединения двух стран. Так, годом ранее Александр Лукашенко заявлял, что "ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств".

Он отмечал, что между Беларусью и Россией сложилась глубокая интеграция. При этом подчеркнув, что эти две страны должны оставаться двумя суверенными и независимыми государствами.

Напомним, еще в 2016 году председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил сформировать союзное государство, куда вошли бы Казахстан, Россия, Беларусь и Украина. В ноябре 2021 года президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Позже главы двух государств заявили о прорыве в строительстве Союзного государства.

Отмечалось, что Союзное государство – это надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Оно было основано в 2000 году.

В мае 2023 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Евразийского экономического форума, высказался о наличии в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. Он подчеркнул, что это уникальный исторический феномен.

Позже его слова прокомментировал глава Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству, заявив, что тогда "будет ядерное оружие на всех".

После выступления Токаева на форуме его пресс-секретарь сделал официальное заявление, в котором говорилось, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245698-my-gotovy-lukashenko-vyskazalsya-o-celyah-sovmestnyh-voennyh-ucheniy-rossii-i-belarusi/