Раскрыты подробности о секретной военной базе США под льдами Гренландии

The Wall Street Journal опубликовал подробности о секретной военной базе США, построенной под льдами Гренландии в прошлом веке, передает NUR.KZ.

По информации издания, весной прошлого года под льдами Гренландии была обнаружена подземная военная база США Camp Century. Отмечалось, что она была спроектирована для хранения 600 баллистических ракет средней дальности и представляла собой целый комплекс.

Как указано в публикации, база Camp Century была построена в 1959 году. Она служила сверхсекретным полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике во время холодной войны. Проект включал в себя прокладку сети туннелей через ледяной покров Гренландии, но был признан невыполнимым и впоследствии заброшен.

С тех пор как пишет издание, база покрылась снегом и льдом - сейчас комплекс находится на глубине около 30 м.

Издание впервые опубликовало план базы. Судя по нему, в комплексе есть спортзал, театр, библиотека, часовня и другие помещения. Кроме того, была предусмотрена комната с ядерным реактором.

Также на фотографиях видны помещения, покрытые снегом, а стены в некоторых из них фактически состоят из льда.

Отметим, в текущем году Дональд Трамп неоднократно поднимал тему присоединения Гренландии в состав США. Так, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После этого Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечалось, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств. Также Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию.

На фоне этого премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости. Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

Но в конце апреля Трамп снова поднял тему и заявил, что говоря о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США, он не шутил.