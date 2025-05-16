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Новости русской службы Би-би-си

Обвинение в поджогах домов, связанных с премьером Британии, предъявили гражданину Украины

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

Роману Лавриновичу, 21-летнему гражданину Украины, предъявлено обвинение в трех эпизодах поджога с умыслом создания угрозы жизни после пожаров в двух домах и автомобиле в Лондоне, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщила полиция.

Лавринович был арестован в Сиднэме на юго-востоке Лондона рано утром во вторник. В пятницу он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Пожары, в которых никто не пострадал, произошли в течение четырех дней 8-12 мая на севере Лондона. Тогда подожгли частный дом, которым владеет Стармер, припаркованную машину на той же улице и еще один дом, где Стармер жил в прошлом.

Из-за связи с известной личностью расследованием инцидентов руководило Контртеррористическое командование полиции Лондона.

В ночь на 12 мая пожарных вызвали в жилой дом в Кентиш-Тауне. Стармер и его семья жили там до того, как он стал премьер-министром в прошлом году. Сейчас, насколько известно, Стармер живет в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, а его собственный дом сдается в аренду. При пожаре пострадала входная дверь дома.

Ранее, 8 мая, загорелась машина, связанная со Стармером, на той же улице. А в ночь на 11 мая был небольшой пожар на входе дома в Излингтоне, переоборудованного в многоквартирный дом. Как выяснила Би-би-си, Стармер жил по этому адресу в 1990-е годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245494-obvinenie-v-podzhogah-domov-svyazannyh-s-premerom-britanii-predyavili-grazhdaninu-ukrainy/

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