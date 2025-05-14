Трамп заключил соглашение с Катаром на 1,2 трлн долларов

В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе рабочей поездки в Катар добился подписания соглашения на 1,2 трлн долларов, передает NUR.KZ.

По данным Белого дома, Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 трлн долларов.

"Президент Трамп также объявил об экономических сделках на общую сумму более 243,5 млрд долларов между США и и Катаром, включая историческую продажу самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways.

Сделки будут способствовать инновациям и процветанию поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут США на путь нового Золотого века", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подписания "знаменуют намерение президента Трампа ускорить оборонные инвестиции Катара в партнерство США и Катара в сфере безопасности", что усилит региональное сдерживание и принесет пользу промышленной базе США.

"Оборонные сделки, заключенные сегодня, закрепляют закупку Катаром новейшего военного оборудования у двух ведущих оборонных компаний США.

США и Катар также подписали заявление о намерениях по дальнейшему укреплению нашего партнерства в области безопасности, в котором изложены более 38 млрд долларов потенциальных инвестиций, включая поддержку разделения бремени на авиабазе Аль-Удейд и будущих оборонных возможностей, связанных с противовоздушной обороной и морской безопасностью", - заявили в Белом доме.

Накануне Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию и заключил с этим королевством крупнейшую в истории сделку. Визит Трампа в Саудовскую Аравию продлится до 16 мая. Также сообщалось, что президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара суперроскошный реактивный самолет Boeing 747-8 за 400 млн долларов, которые называют "летающим дворцом".

Вскоре Дональд Трамп прокомментировал дорогой подарок от Катара.