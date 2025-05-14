Трамп встретился с лидером Сирии после объявления об отмене санкций. Почему это важно?

Президент США Дональд Трамп встретился в Эр-Рияде с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Разговор - первый между главами США и Сирии с 2000 года - прошел на следующий день после того, как Трамп объявил о снятии санкций с Сирии.

О встрече Трампа с аш-Шараа стало известно накануне вечером. Вскоре после неожиданного заявления американского президента о снятии санкций с Сирии в Белом дома рассказали, что Трамп согласился "поздороваться" с аш-Шараа, когда оба лидера окажутся в Саудовской Аравии на следующий день.

В итоге их встреча продлилась чуть более получаса, заявили в Белом доме.

Помимо двух лидеров, на встрече также присутствовал наследный принц и фактических правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. По видео-связи к ним подключился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило турецкое агентство Andalou.

Как рассказали в Белом доме, во время встречи Трамп потребовал, чтобы аш-Шараа "депортировал палестинских террористов2 (кого именно подразумевал президент США, не уточняется) и помог США предотвратить возрождение Исламского государства.

Трамп также призвал сирийского лидера подписать Соглашения Авраама - серию договоров, направленных на нормализацию отношений между Израилем и рядом арабских стран. В 2020-2021 годах в рамках этих соглашений Израиль подписал договоры с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Аш-Шараа, в свою очередь, пригласил американские компании инвестировать в сирийскую нефть и газ.

Источник CNN рассказал телеканалу, что встреча была "в высшей степени позитивной на всех уровнях".

Чем важна эта встреча

Объясняет Хашаяр Джонейди, корреспондент Персидской службы Би-би-си

Встреча Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа - это отличная возможность закрепить видение кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана будущего Ближнего Востока.

Падения режима Башара Асада в Сирии стало серьезным поражением для Исламской республики Иран, и в то же время предоставило Саудовской Аравии возможность ограничить иранское влияние в арабском мире.

Однако отстранения Асада от власти недостаточно, чтобы закрепить позиции Саудовской Аравии, да и Турции, в Сирии.

Обеим странам нужно стабильное правительство под руководством аш-Шараа. Правительство, которое смогло бы восстановить безопасность, способствовать экономическому восстановлению и возглавлять усилия по реконструкции страны, разрушенной за время войны.

Отмена санкций, которые США наложили на Сирию 50 лет назад, прокладывает путь для существенных саудовских и турецких инвестиций в Сирию. По сообщениям СМИ, снять санкции США попросили Мохаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Американские компании, особенно в секторе энергетики, тоже, как ожидается, выиграют от отмены санкций.

Встреча Трампа с аш-Шараа сыграет важную роль для предоставления международной легитимности человеку, ранее известному под военным псевдонимом Абу Мохаммед аль-Джулани, который подвергался критике за связи с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в России как террористическая).

Как развивались отношения США и Сирии

США ввели санкции в отношении Сирии еще в 1970-е годы. В 1979 году ближневосточная страна была признана "государством-спонсором терроризма", что означало ряд финансовых ограничений и запрет на поставку вооружения.

Последний раз президент США встречался с президентом Сирии в 2000 году: тогда Билл Клинтон в Женеве пытался уговорить Хафеза Асада (отца Башара Асада) прекратить войну с Израилем.

В 2004 и 2011 годах, уже во время правления Башара Асада в Сирии, Вашингтон ужесточил санкции.

По Associated Press, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Вашингтон в апреле просил Трампа не смягчать санкции в отношении Сирии.

Тем не менее во вторник 13 мая Трамп объявил о планах снять санкции с Дамаска.

"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил он на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Пока неясно, касается ли заявление Трампа всех санкций, или только введенных в 2011 году.

"Удачи, Сирия, покажи нам что-то очень особенное", - добавил Трамп.