Microsoft уволит тысячи сотрудников по всему миру

Компания Microsoft планирует уволить 3% своих сотрудников, то есть около 6,8 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По состоянию на июнь прошлого года в компании было около 228 000 штатных сотрудников по всему миру.

Теперь Microsoft стремится сократить количество уровней управления, "сосредоточившись на высокопроизводительных командах и повышении гибкости", в связи с чем увольняет 3% сотрудников - около 6800 человек.

Авторы статьи напоминают, что компания Microsoft сократила 10 000 рабочих мест в январе 2023 года, когда мир вышел из пандемии, а также провела сокращения в подразделении видеоигр в прошлом, 2024 году.

Напомним, в 2023 году мы сообщали о том, как в Microsoft объявили увольнение 10 тысяч сотрудников из-за замедления роста бизнеса. Главный исполнительный директор компании заявил, что нестабильная ситуация в мировой экономике требует от компаний проявлять осторожность.

Тогда компания оказалась не единственным техно-гигантом, пошедшим на такие меры. Так, корпорация Meta Platforms, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp, объявила, что готовится к увольнению 10 тысяч сотрудников. Это стало второй чередой масштабных сокращений в Meta за полгода - до этого компания уволила 11 тыс. сотрудников.

Тогда же и LinkedIn объявила об увольнении более 600 сотрудников, что составило 3% рабочей силы компании. Социальная сеть отказалась от содержания позиций в финансовом, инженерном и других секторах.