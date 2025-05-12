Десять лет до ПМЖ вместо пяти. Британия ужесточает миграционные правила

Сегодня премьер Великобритании Кир Стармер объявил о реформах, призванных сократить число мигрантов в стране. По его заверению, они сделают миграционную систему страны "контролируемой и справедливой". Чиновники переживают, что с момента выхода страны из Европейского союза в январе 2020 года, число мигрантов существенно возросло. Они винят во всем предыдущее правительство консерваторов и предлагают радикальный план: для большинства приезжих увеличится срок проживания в Великобритании, нужный для получения ПМЖ, с 5, как сейчас, до 10 лет.

Ждать ПМЖ придется дольше. В два раза

Одно из самых значимых изменений, предложенных Киром Стармером, — это увеличение срока ожидания постоянного вида на жительство.

В данный момент большинство миграционных маршрутов позволяют податься на вид на жительство (ILR, Indefinite Leave to Remain) через пять лет постоянного проживания и работы в стране. Стармер предлагает увеличить этот срок до 10 лет для большинства категорий приехавших в Британию.

Исключением будут являться случаи, когда мигранты могут продемонстрировать значительный вклад в экономику страны. Пока что нет четкого определения, что это означает на практике, но, вероятно, речь идет о высоком доходе, регулярных налоговых отчислениях или работе в стратегически важных отраслях.

Самый частый путь получения вида на жительство — через рабочую визу. Сначала кандидату нужно получить предложение работы от компании, имеющей специальную лицензию — право нанимать сотрудников из-за рубежа. Кандидат должен доказать владение языком на уровне B1 (это средний уровень) и оплатить сборы в систему здравоохранения.

Эта виза привязывает мигранта к конкретному работодателю. Чтобы сменить работу, нужно сначала найти новую компанию, которая будет готова потратить деньги и силы на оформление новой визы. То есть статус мигранта полностью зависит от работодателя. Если, например, такой сотрудник попадает под сокращение, его право на пребывание в стране заканчивается.

Только по истечении пяти лет человек на рабочей визе имеет право податься на ILR — это ключевой этап на пути к гражданству, которое можно получить через год владения видом на жительство.

В Белой книге (документы, подготовленные правительством, в которых излагаются предложения по будущему законодательству) указывается, что изменения будут применяться prospectively — то есть не задним числом, а в будущем. На данный момент этот термин не дает четкого понимания, что будет с теми, кто уже находится в стране на пути к ILR.

Зарабатывать придется больше

Целый ряд изменений будут касаться получения рабочих виз. Новые заявители должны будут иметь высшее образование, а не эквивалент A-level, который примерно соответствует среднему полному образованию с углубленной специализацией. Сейчас виза квалифицированного работника допускает заявки на профессии, которые требовали лишь уровня A-level.

Типичный пример — это медсестры. В Британии, чтобы работать медсестрой, нужно иметь высшее образование. Но в некоторых других странах для медсестры достаточно среднего профессионального образования, например, колледжа. Несмотря на это, медсестра может податься на рабочую визу в Британию, если сумеет подтвердить, что ее уровень квалификации эквивалентен британскому уровню, что позволяет въехать медсестрам с квалификацией ниже бакалавра, поскольку для Британии это дефицитная профессия.

Еще одно изменение — увеличение зарплатных порогов для получения рабочей визы.

С апреля этого года и так вступили в силу изменения в минимальных зарплатных требованиях. Если раньше кандидату на эмиграцию требовался оффер на 26 тысяч фунтов в год, то с апреля этого года цифра была увеличена до 38 700 фунтов для большинства заявителей. Теперь, вероятно, пересмотрят и эти цифры, хотя конкретики пока нет.

Студентам придется тяжелее, а выпускникам Гарварда — легче

Правительство говорит, что планирует увеличить возможности в рамках так называемой визы "высокого потенциала" (high potential individual visa) — это относительно новая виза, которая должна привлекать в Британию умных и амбициозных выпускников ведущих мировых университетов, например, Гарварда, — даже если у них нет пока конкретных предложений о работе. Получив ее, можно жить и работать в стране без привязки к работодателю два года по окончании бакалавриата или магистратуры, а позже перейти на другую рабочую визу. Обещают, что список университетов будет увеличен в два раза.

При этом для студентов, которые отучились в британских вузах, миграционные правила станут жестче. Иностранные выпускники смогут оставаться в стране 18 месяцев вместо нынешних двух лет.

Сейчас иностранные студенты по окончании бакалавриата, магистратуры или после получения степени PhD могут податься на визу выпускника, которая позволяет работать в любой организации. Это сделано для того, чтобы вчерашние студенты смогли найти квалифицированную работу в стране или открыть свой бизнес, а если не получится по истечении срока визы — то уехать. Предложения лейбористов сократит время на поиск работы на шесть месяцев.

Зачем это все?

Премьер-министр Кир Стармер говорит, что правительство хочет сократить чистую миграцию — разницу между числом въезжающих в страну и выезжающих. Но Стармер не назвал показатель, к которому стремится, поэтому оценить успех его реформ будет непросто.

Рекордным для Британии стал 2023 год, когда чистая миграция составила 906 тысяч человек, в то время как до Брексита и пандемии средний показатель находился на уровне 200-300 тысяч человек. В 2024 году цифра снизилась, но незначительно.

Опросы показывают, что большинство британцев считают уровень иммиграции слишком высоким. Например, в 2023 году 69% респондентов были недовольны действиями правительства в этой сфере.

Кир Стармер подчеркивает, что высокий уровень миграции оказывает нагрузку на систему здравоохранения, рынок недвижимости и другие сферы. Хотя мигранты вносят значительный вклад в экономику Британии, правительство планирует снизить зависимость от иностранной рабочей силы и инвестировать в обучение местных работников.

Немаловажным фактором является скачок популярности антимиграционной партии Reform UK, которая добилась серьезных успехов на недавних местных выборах. Это усилило давление на правительство, которое пошло по пути ужесточения иммиграционной политики.