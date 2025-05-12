Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зеленский утвердил соглашение о недрах с США

Опубликовано:

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию Верховной Рады.

Как сообщает Рада в Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов.

Ратификация Соглашения позволит запустить полноценную работу Фонда. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера Соединенных Штатов Америки. Это еще один практический шаг к восстановлению, развитию и экономической устойчивости Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 апреля США и Украина подписали сделку по ресурсам, которую согласовывали несколько месяцев. В украинском Минфине сообщили, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной, а соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.

Трамп, комментируя подписание сделки, заявил, что Штаты получат от сделки гораздо больше вложенных в Украину 350 млрд долларов.

Русская служба ВВС писала, что авторитетные киевские комментаторы называют ресурсную сделку победой украинской дипломатии. В ней не идет речь о любой задолженности Украины перед США за ранее поставленную помощь. В основанный этой сделкой суверенный фонд не отойдут уже существующие объекты инфраструктуры. Управление фондом будет осуществляться двумя сторонами сделки на паритетной основе.

Почитать подробнее о семи основных аспектах соглашения, над которым стороны работали в течение нескольких месяцев и которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, можно здесь.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с США по ресурсам равноправным. Сообщалось, что документ будет направлен в Верховную Раду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244252-zelenskiy-utverdil-soglashenie-o-nedrah-s-ssha/