Зеленский утвердил соглашение о недрах с США

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию Верховной Рады.

Как сообщает Рада в Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов.

Ратификация Соглашения позволит запустить полноценную работу Фонда. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера Соединенных Штатов Америки. Это еще один практический шаг к восстановлению, развитию и экономической устойчивости Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 апреля США и Украина подписали сделку по ресурсам, которую согласовывали несколько месяцев. В украинском Минфине сообщили, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной, а соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.

Трамп, комментируя подписание сделки, заявил, что Штаты получат от сделки гораздо больше вложенных в Украину 350 млрд долларов.

Русская служба ВВС писала, что авторитетные киевские комментаторы называют ресурсную сделку победой украинской дипломатии. В ней не идет речь о любой задолженности Украины перед США за ранее поставленную помощь. В основанный этой сделкой суверенный фонд не отойдут уже существующие объекты инфраструктуры. Управление фондом будет осуществляться двумя сторонами сделки на паритетной основе.

Почитать подробнее о семи основных аспектах соглашения, над которым стороны работали в течение нескольких месяцев и которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, можно здесь.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с США по ресурсам равноправным. Сообщалось, что документ будет направлен в Верховную Раду.