Оскандалившемуся экс-послу Украины в Казахстане вновь вынесли приговор в Москве

В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому - дело рассматривал Басманный суд Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Кирсанова.

По информации агентства, суд заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Также отмечается, что ранее из-за нарушений Москорсуд отменил приговор в отношении дипломата.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу представители казахстанского МИДа. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре того же года сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал тогдашнего посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В феврале 2024 года Врублевского внесли в перечень экстремистов и террористов в России, а в марте его объявили в международный и федеральный розыск в России, а также заочно арестовали на два месяца.

В августе стало известно, что экс-послу Украины в Казахстане вынесли заочный приговор в Москве - ему назначали 6 лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года стало известно, что суд города Москвы отменил заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому.