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Умер Виктор Геращенко — четырежды главный банкир СССР и России

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Виктор Геращенко
Виктор Геращенко. Кадр из интервью: YouTube/Банки.ру

В Москве в возрасте 87 лет умер Виктор Геращенко — единственный человек в России, четырежды возглавлявший главный банк страны: по два раза Госбанк СССР и Центробанк РФ.

О смерти Геращенко сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы», — написала она.

Геращенко наряду с премьером Виктором Черномырдиным, московским мэром Юрием Лужковым и главой «Газпрома» Рэмом Вяхиревым входил в «большую четверку» хозяйственников-тяжеловесов 1990-х годов, вышедших из СССР и нашедших себя в новые времена. В глазах большинства граждан они олицетворяли опыт, взвешенность и надежность.

Геращенко по созвучию с фамилией называли Гераклом, а также «человеком-легендой», «несгораемым фениксом» и «глыбой банковского дела».

Впрочем, американский либеральный экономист Джеффри Сакс считал его «худшим центральным банкиром в мире».

Виктор Геращенко — потомственный банкир. Его отец был первым заместителем председателя Госбанка СССР, который сын впоследствии возглавил.

Окончив Московский финансовый институт, Виктор Геращенко с 1965-го по 1982 год работал в Лондоне, Бейруте, Франкфурте-на-Майне и Сингапуре в структурах Московского народного банка, принадлежавшего СССР, но зарегистрированного еще в 1919 году как британское юридическое лицо. Это сделало его одним из немногих советских финансистов, на практике знавших, как действует западная банковская система, и вообще рыночная экономика.

Он занимал руководящие посты во Внешторгбанке и Внешэкономбанке. В 1989 году возглавил Госбанк СССР. После августовского путча оказался одним из многих прежних чиновников, кто был уволен, и единственным, кого вернули на прежнюю должность через три дня.

После ликвидации Госбанка СССР вошел в состав фонда «Реформа», возглавляемого академиком Станиславом Шаталиным. Фонд объединил экономистов из команды Горбачева, которым не нашлось места в правительстве Ельцина. Недавно они считались либералами, а теперь стали консерваторами.

Банкир из 1990-х

В декабре 1992 года российское правительство возглавил Виктор Черномырдин, а Центробанк — Виктор Геращенко.

С либеральной точки зрения, главный банкир отвечает исключительно за стабильность национальной валюты, а экономика в целом — не его забота. Президент или правительство могут на каком-то этапе решить, что на свете есть вещи важнее борьбы с инфляцией, но глава нацбанка обязан стоять против подобных решений насмерть.

Геращенко не соглашался, говорил, что видит задачу кредитной политики в предотвращении экономического спада и безработицы, и называл оппонентов «мальчишами-кибальчишами».

Он вообще был самым публичным главой Центробанка в современной российской истории, отличался откровенностью высказываний и язвительным юмором.

В конце 1994 года был отправлен в отставку из-за событий, вошедших в историю как «черный вторник» и «красный четверг»: 11 октября курс рубля снизился почти на треть, с 2833 до 3926 рублей за доллар, а 14-го практически отыграл падение. Геращенко заподозрили в преднамеренной манипуляции с целью пополнения федерального бюджета. Он обвинения отрицал.

11 сентября 1998 года состоялось «четвертое пришествие» Виктора Геращенко — на сей раз вместе с Евгением Примаковым.

В марте 2002 года 65-летний банкир подал в отставку — как утверждали наблюдатели, не вполне добровольно.

В декабре 2003 года он был избран в Госдуму IV созыва от партии «Родина», в январе 2004-го выдвинут кандидатом в президенты от Партии российских регионов, но получил отказ в регистрации.

В июне 2004 года карьера ветерана совершила крутой и, как оказалось, последний поворот: он возглавил совет директоров ЮКОСа.

Вероятно, акционеры надеялись, что авторитет Геращенко, его репутация государственника и опыт переговорщика позволят спасти компанию, пускай без Михаила Ходорковского.

В последние годы Виктор Геращенко довольно редко давал интервью, но, начав высказываться, не скрывал критического отношения ко всем властям, при которых работал.

На вопросы журналистов о текущих процессах в российской и мировой экономике отвечал, что ему это больше не интересно.

Виктор Геращенко: «Из-за того, что я постоянно ругал Кудрина, мне не дали персональную пенсию»

Накануне своего 75-летия Геращенко объявил, что лучшими подарками ему будут взносы в детский благотворительный фонд Чулпан Хаматовой.

Артем Кречетников

Для Русской службы Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243925-umer-viktor-gerashchenko-chetyrezhdy-glavnyy-bankir-sssr-i-rossii/

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