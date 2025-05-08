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МИД Германии опубликовал сообщение о 80-летии Победы на русском языке

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Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Германии в соцсети Х опубликовало пост на русском языке, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, передает NUR.KZ.

"В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям", — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что в Европе тогда "началась небывалая эпоха мира, хотя часть континента еще слишком долго оставалась несвободной".

Как отметили в ведомстве, Германия своей свободой обязана жертвам стран-союзниц.

Такие же посты опубликованы на английском и французском языках.

Напомним, несколько дней назад Трамп распорядился учредить в США два новых праздника: День Победы во Второй мировой войне и День Победы в Первой мировой войне - 8 мая и 11 ноября соответственно.

Глава США заявил, что Штаты выиграли обе войны.

"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" - заявил Трамп.

На официальном сайте ООН говорится, что 8 и 9 мая признаны днями памяти и примирения. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, в 2004 году ООН предложила всем государствам-членам, организациям, НПО и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне.

В Казахстане День Победы празднуется 9 мая, однако в этом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы состоялся вчера, 7 мая. Как он прошел, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243280-mid-germanii-opublikoval-soobshchenie-o-80-letii-pobedy-na-russkom-yazyke/