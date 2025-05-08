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Аэропорты Москвы в преддверии 9 мая: длительные ожидания вылетов, Turkish Airlines отменила почти все рейсы

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Девушка с чемоданом идет по аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: Niels Wenstedt/BSR Agency/Getty Images

В преддверии 9 мая в Москве продолжаются проблемы с мобильной связью и авиационным сообщением. Несмотря на то, что украинские дроны почти не атаковали российскую столицу в ночь на 8 мая, более 100 рейсов были отменены или задержаны, и некоторые пассажиры сидят в аэропортах столицы уже второй день.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, к 9 утра 8 мая в аэропортах города были задержаны более сотни рейсов — как на вылет, как и на прилет. Больше всего задержки коснулись рейсов, прилетающих и вылетающих из аэропорта «Внуково».

Как минимум одна авиакомпания — Turkish Airlines — отменила почти все свои рейсы во «Внуково» и обратно в Турцию, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«У Turkish Airlines активным пока остается только один рейс в Стамбул, у Pegasus Airlines — один рейс в Анталью и один в Стамбул, но, вероятно, они также будут отменены», — сказали в организации.

Это касается и рейсов с турецких курортов: по данным АТОР, более 1500 человек туроператоры разместили в отелях Анталии из-за отмены рейсов.

В Минтранспорта России обещают стабилизировать ситуацию к 18:00 по Москве 8 мая, но АТОР отмечает, что согласно табло аэропортов, ожидать нормализации ситуации стоит чуть позже — с 20:00.

Министр транспорта России Роман Старовойт пообещал посетить все аэропорты столицы и проверить их работу. В «Шереметьево», заявили в ведомстве, он «указал на неудовлетворительное взаимодействие „Аэрофлота" с пассажирами задержанных и отмененных рейсов» и поручил, чтобы все вопросы решились в пользу пассажиров.

Некоторые пассажиры, по данным СМИ, ждут своего вылета больше суток. Так, телеграм-канал «Осторожно, новости» рассказывает о пассажирке, которая в течение 36 часов не могла попасть в Екатеринбург. Ей пришлось ждать во «Внуково» и «Домодедово».

Пассажиры рейса S73741 (авиакомпании S7) в Анталию ждали вылета из «Домодедово» более 30 часов, писал в ночь на 8 мая телеграм-канал MSK1.

В пресс-службе аэропорта, однако, днем 8 мая заявили, что «Домодедово» работает в штатном режиме. «Отдельные изменения, отображающиеся на табло, связаны с поэтапным восстановлением графика полётов», — говорится в пресс-релизе аэропорта.

Массовые задержки в московских аэропортах, как правило, связаны с атаками беспилотников, из-за которых аэропорты временно закрывают на прием и вылет самолетов.

Президент России Владимир Путин объявил одностороннее трехдневное перемирие с полночи 8 мая и до полуночи 10 мая. В Киеве в ответ прекращение огня на три дня называли бессмысленным и требовали приостановить боевые действия на 30 дней. Однако в ночь на четверг о дронах в районе Москвы и области не сообщалось. Не было и новых объявлений о закрытии аэропортов.

Мобильная связь

В среду, 7 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков попросил относиться «с пониманием» к ограничению работы мобильного интернета в Москве. Сбои в работе российских мобильных операторов начались еще 5 мая.

Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в двух мобильных операторах сообщает, что в Москве впервые «глушат» мобильный интернет на территории всего города. При этом в первой половине дня 9 мая операторы ожидают отключения не только интернета, но и сотовой связи.

Сообщает о запланированном полном отключении связи на 9 мая и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ (в реестре «иноагентов»).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243253-aeroporty-moskvy-v-preddverii-9-maya-dlitelnye-ozhidaniya-vyletov-turkish-airlines-otmenila-pochti-vse-reysy/

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