Глава Минфина США назвал Путина военным преступником

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Владимира Путина военным преступником - это произошло во время его выступления перед Конгрессом. Трансляция велась на YouTube-канале Bloomberg Television.

Во время мероприятия Бессенту задали вопрос, считает ли он российского лидера военным преступником.

Глава Минфина ответил "да".

Позже его спросили, будет ли он вести переговоры с Путиным в таком случае. На этот вопрос министр Бессент тоже ответил утвердительно, пояснив это тем, что такова природа дипломатии. Он также привел в пример переговоры между США и Японией после Второй мировой войны.

Отметим, ранее резкие выпады в сторону Путина делал экс-президент США Джо Байден.

В апреле 2021 года во время интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, назвав Путина убийцей. А в мае 2022 года Байден назвал Путина военным преступником, когда на мероприятии Белого дома местная журналистка спросила американского президента, считает ли он Путина военным преступником. Поначалу Байден ответил "нет". Однако спустя некоторое время он вернулся к той журналистке и попросил ее повторить свой вопрос. "

Я считаю его военным преступником", - заявил Байден.

В своем выступлении после смерти Навального в феврале бывший американский лидер заявил, что Путин "совершает ужасные преступления против собственного народа".

Позже Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Очередное оскорбление американский президент Джо Байден позволил себе во время мероприятия по сбору средств на кампанию по переизбранию, проходившего в Сан-Франциско. При этом Байден отвечал на вопрос об изменении климата.