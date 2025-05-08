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США в мае выпустят первую термоядерную бомбу B61-13

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Флаг США висит у здания
Флаг США. Иллюстративное фото: pexels.com

США запланировали в мае начать серийное производство новейших термоядерных бомб B61-13. Так они опередят график почти на год, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О запуске сообщила и.о. главы Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США Тереза Роббинс, выступая в комитете по вооруженным силам палаты представителей.

"NNSA рассчитывает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше срока", — сказала Роббинс.

Издание уточняет, что B61 — термоядерная гравитационная бомба с переменной мощностью заряда, является основным ядерным оружием Стратегических ядерных сил США. B61-7 (стратегическая модификация) имеет четыре варианта заряда, с максимумом в 340 килотонн.

О намерении модернизировать свою основную ядерную гравитационную бомбу B61 до модификации B61-13 Пентагон сообщил в октябре 2023 года. Тогда в ведомстве объяснили, что видят растущие угрозы "со стороны потенциальных противников". При этом производство B61-13 не призвано увеличить общее количество оружия в ядерных запасах Вашингтона, заявлял тогда помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

Напомним, в апреле американская лаборатория Sandia National Laboratories представила новейшее ядерное оружие, которое было разработано их специалистами.

Добавим также, что Трамп в марте этого года призвал страны избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

За день до этого президент Франции Макрон заявил об открытии "стратегических дебатов" о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. Как пишут СМИ, после выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242899-ssha-v-mae-vypustyat-pervuyu-termoyadernuyu-bombu-b61-13/