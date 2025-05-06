"Надеюсь, что просьбу поддержат": Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров побеседовал с журналистами и прокомментировал слухи касательно своей отставки с поста руководителя региона, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Чечня Сегодня".

Издание пишет, что глава Чечни в курсе подобных слухов.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - ответил Рамзан Кадыров.

По информации РИА Новости, Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт).

Трудовой путь начал в 1994 году в должности замначальника охраны муфтия Чечни.

В 1996-2000 годах - помощник муфтия Чеченской Республики.

В 2000-2002 годах - инспектор по связи и специальной техники штаба отдельной роты милиции при УВД МВД РФ по Чеченской Республике.

В 2002-2004 годах был командиром взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной власти Чеченской Республики УВД МВД по Чеченской Республике.

С февраля 2004 года был помощником министра внутренних дел Чечни.

С 2004 года по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правительства Чечни.

До 2007 года был председателем правительства региона.

С 2007 года является главой Чеченской Республики (с 2007 по 2010 - президентом, после реформ - главой).

Последнее переизбрание главы Чечни произошло в сентябре 2021 года. Срок полномочий Кадырова истекает в 2026 году.