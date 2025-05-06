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Автобус с пассажирами перевернулся в Индонезии, погибли 12 человек

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Автобус перевернулся в Индонезии
Авария. Фото: x.com/KompasTV

Трагедия произошла сегодня в Индонезии в городе Паданг-Панджанг - в результате ДТП погибли 12 человек, еще пять получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синхуа".

По данным издания, информацию о ДТП подтвердил представитель городского транспортного департамента региона.

Сообщается, что автобус компании Antar Lintas Sumatra ехал из Медана в Джакарту. В пути водитель потерял управление из-за отказа тормозов - автобус перевернулся на повороте.

В ведомстве добавили, что автобус ехал на высокой скорости.

Известно, что водитель выжил, поскольку сидел с правой стороны. Также сообщается, что погибли 12 человек, еще пять получили травмы. Всего в автобусе находилось 25 человек.

Все пострадавшие были доставлены в две местные больницы. 

Напомним, осенью прошлого года на юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана.

Летом того же года в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

В феврале в Таиланде произошло ДТП на перевале Карон - Патонг в Пхукете: туристический автобус слетел с дороги и с высоты 15 метров упал в овраг. Пострадали 9 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242599-avtobus-s-passazhirami-perevernulsya-v-indonezii-pogibli-12-chelovek/