Автобус с пассажирами перевернулся в Индонезии, погибли 12 человек

Трагедия произошла сегодня в Индонезии в городе Паданг-Панджанг - в результате ДТП погибли 12 человек, еще пять получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синхуа".

По данным издания, информацию о ДТП подтвердил представитель городского транспортного департамента региона.

Сообщается, что автобус компании Antar Lintas Sumatra ехал из Медана в Джакарту. В пути водитель потерял управление из-за отказа тормозов - автобус перевернулся на повороте.

В ведомстве добавили, что автобус ехал на высокой скорости.

Известно, что водитель выжил, поскольку сидел с правой стороны. Также сообщается, что погибли 12 человек, еще пять получили травмы. Всего в автобусе находилось 25 человек.

Все пострадавшие были доставлены в две местные больницы.

Напомним, осенью прошлого года на юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана.

Летом того же года в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

В феврале в Таиланде произошло ДТП на перевале Карон - Патонг в Пхукете: туристический автобус слетел с дороги и с высоты 15 метров упал в овраг. Пострадали 9 человек.