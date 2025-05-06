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Нелегалам в США будут платить 1000 долларов за выезд из страны

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Мигранты в США
Мигранты в США. Фото: NurPhoto/Getty Images

Министерство внутренней безопасности США объявило о том, что добровольно покинувшим страну мигрантам будут выплачивать стипендию в размере 1000 долларов, передает NUR.KZ.

Министерство внутренней безопасности опубликовало релиз, в котором объявило о возможности для нелегальных иммигрантов получить финансовую помощь для возвращения на родину.

"Любой нелегальный иностранец, который использует приложение CBP Home для самостоятельной депортации, получит стипендию в размере 1000 долларов, выплачиваемую после подтверждения его возвращения на родину через приложение.

Самодепортация - это достойный способ покинуть США, который позволит нелегальным иммигрантам избежать встречи с иммиграционной и таможенной полицией США. Даже с учетом стоимости стипендии, предполагается, что использование CBP Home снизит расходы на депортацию примерно на 70%. В настоящее время средняя стоимость ареста, задержания и высылки нелегального иммигранта составляет 17 тыс. долларов", - указано в релизе.

По данным министерства, уже есть иммигрант, который воспользовался программой и отправится в Гондурас. Также в США обещают, что добровольно сообщившие об отъезде по программе иммигранты не будут задержаны. Кроме того, им обещают сохранить возможность въехать в Соединенные Штаты на законных основаниях в будущем.

Напомним, в конце января посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики - в стране ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.

Отмечалось, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечали в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Позже в МИДе прокомментировали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

А на прошлой неделе из США депортировали из страны граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242392-nelegalam-v-ssha-budut-platit-1000-dollarov-za-vyezd-iz-strany/