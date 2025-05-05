"Если я спрошу определенных людей": Трамп заявил, что может узнать, кто взорвал "Северные потоки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северные потоки", отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, трансляцию вел FОX News.

По его словам, многие люди знают, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать. Без того, чтобы тратить много денег на расследование", - ответил Трамп.

Напомним, что в 2022 году трубопровод "Северный поток" в четырех местах повредили "мощные взрывы".

Расследовать происшествие начали Германия, Дания и Швеция. При этом как европейские, так и российские власти не исключили возможность диверсии.

Как пишет РИА Новости, оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.