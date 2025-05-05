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"С нетерпением жду": Трамп намерен вместе с Эрдоганом разрешить конфликт в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над разрешением российско-украинского конфликта вместе с президентом Турции Эрдоганом, написал он в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом, который касался многих тем", - заявил американский лидер.

Он написал, что они обсудили ситуацию между Россией и Украиной.

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной сейчас!"- заявил Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что ранее у него с президентом Турции сложились хорошие и продуктивные отношения.

Ранее сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Позже президент США Дональд Трамп написал в соцсети пост, где заявил, что позиция Зеленского по Крыму "вредит мирным переговорам с Россией".

Недавно Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину. Заявление американского лидера прозвучало в интервью NBC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242263-s-neterpeniem-zhdu-tramp-nameren-vmeste-s-erdoganom-razreshit-konflikt-v-ukraine/