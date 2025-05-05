Трое полицейских погибли при нападении на пост ДПС в Дагестане

Неизвестные напали на патруль ДПС в Махачкале, открыли шквальный огонь по полицейским, в результате чего трое правоохранителей погибли.

Как сообщается в Telegram-канале "РИА Дагестан", по предварительной информации, двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским. Силовики погибли.

Нападавшие скрылись с места происшествия на угнанном служебном автомобиле. В городе объявлен план "Перехват", ведется поиск преступников.

Район происшествия оцеплен, информация уточняется.

По информации Telegram-канала 112, пока нападавшие не задержаны, их личности не установлены. Также утверждается, что нападавшие скрылись на служебной машине ДПС.

По последней информации, машину с бандитами, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов.

"Сотрудники ДПС хотели лишь проверить подозрительное авто, но оттуда открыли огонь. Трое силовиков попали под пули. Двое преступников смогли скрыться, угнав патрульное авто. Один из нападавших ликвидирован на месте. По предварительной информации, был и 4-й бандит - его так же застрелили в момент нападения.

Сейчас автомобиль с подозреваемыми пытаются догнать и не дать им скрыться за пределами города", - сообщают авторы канала.

Telegram-канал SHOT также публикует видео с началом перестрелки.

Внимание! Видео содержат сцены насилия и жестокости и не рекомендуются к просмотру несовершеннолетним, беременным и впечатлительным людям.

Добавим, к этому моменту гибель троих полицейских официально подтвердили в МВД по Республике Дагестан.

Напомним, летом прошлого года группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала - там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Сначала сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

В Дагестане объявили трехдневный траур - 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства также предлагал содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.