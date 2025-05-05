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База компании Илона Маска официально стала новым городом США

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Часть южного Техаса, где расположена штаб-квартира компании SpaceX Илона Маска, строятся двигатели и запускаются ракеты, путем включения в нее местных жителей официально объявлена новым городом США.

Как сообщается на сайте NBC News, в США состоялось локальное голосование среди местных жителей о том, стоит ли превратить часть южного Техаса в новый город, сосредоточенный вокруг компании SpaceX Илона Маска.

В этой местности расположена штаб-квартира SpaceX, здесь компания строит свои ускорители и двигатели, а также запускает ракету Starship в испытательные полеты.

При подсчете голосов за объединение этого производства в официальный город путем включения в его состав местных жителей 212 высказались за включение и только шесть против; для принятия меры требовалось всего 143 голоса.

Таким образом, в Техасе появился совершенно новый город, и его название - Starbase. В рамках прошедшего голосования жители нового города также выбрали первого мэра Starbase и двух городских комиссаров - все они являются сотрудниками SpaceX.

Глава компании Илон Маск отпраздновал результаты голосования в своем посте в соцсети X.

"Starbase, Техас. Теперь это настоящий город!" - написал Маск.

Вскоре после голосования была создана учетная запись для нового города в соцсети Х.

"Становление города поможет нам продолжить создание наилучшего возможного сообщества для мужчин и женщин, которые строят будущее человечества в космосе", - говорится в первом посте аккаунта.

А в аккаунте клуба Tesla появилось видео с места.

В этом видео авторы поста напоминают, что Маск заявил о намерении создать новый город Starbase еще в 2021 году.

Напомним, в 2023 году мы писали о том, что по информации СМИ американский миллиардер, бизнесмен и изобретатель Илон Маск планирует построить собственный город в штате Техас.

Предполагалось, что в городе Маска будут жить работники компании Boring - производителя электромобилей Tesla, а также сотрудники космической и исследовательской компании SpaceX. Планировалось, что жилье работникам Маска в его городе будет обходиться дешевле, чем в других городах.

Напомним также, что в феврале прошлого года SpaceX перенесла место регистрации предприятия из Делавэра в Техас вслед за другими компаниями Илона Маска.

А летом прошлого года Илон Маск заявил, что перенесет штаб-квартиры компаний X и SpaceX в Техас. Эксперты посчитали, что этим он подчеркивает приверженность "правым" политическим силам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242194-baza-kompanii-ilona-maska-oficialno-stala-novym-gorodom-ssha/