Первый тур выборов президента Румынии выиграл националист и поклонник Трампа Джордже Симион

Первый тур повторных выборов президента Румынии 4 мая выиграл националист и поклонник Дональда Трампа Джордже Симион, набрав 40,5% голосов. Симион заявил, что в случае победы может привести во власть отстраненного пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску, из-за которого были отменены предыдущие выборы.

По итогам подсчета 99% голосов во втором туре 18 мая 38-летний лидер «Альянса за объединение румын» Симион будет бороться за пост президента с мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.

Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов. В прошлый раз претендентов на президентский пост было 13.

Это вторая попытка страны избрать президента: в ноябре прошлого года Конституционный суд отменил результаты гонки, в которой побеждал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.

Власти Румынии утверждают, что располагают разведданными, подтверждающими вмешательство иностранных государств, в частности России, в ход предыдущих выборов. Румынская разведка заявила, что страна является объектом «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

В этот раз ЦИК Румынии не пустил Джорджеску на выборы, поданная в Верховный суд апелляция не помогла.

Джордже Симион заявил, что в случае победы на выборах может привести во власть отстраненного кандидата Кэлина Джорджеску.

«Существует несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может занять руководящую должность, и мы ими воспользуемся», — сказал Симион.

Рост популярности ультраправых

Джордже Симион прокомментировал в X свой успех в первом туре: «Я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто решил проголосовать (за меня). Это был акт мужества, доверия и солидарности. Я благодарен и заверяю их в том, что их доверие не будет предано», — написал он.

«На этих выборах речь идет не о том или ином кандидате, а о каждом румыне, которому лгали, которого игнорировали, которого унижали, но у которого все еще есть силы верить и защищать свою идентичность и права», — заявил он в пятницу.

Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.

Он называет Владимира Путиным военным преступником, но при этом выступает против поставок оружия Украине, где он объявлен персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

Поддержка Украины

Результата выборов с нетерпением ждали в европейских столицах, Вашингтоне, Киеве и Москве. Румыния — важный транзитный маршрут для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. В стране расположены американские системы ПРО, а также три крупные авиабазы, с которых самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство до границы Украины и Молдовы и над Черным морем.

Украина экспортирует 70% своего зерна по черноморскому побережью, через румынские территориальные воды, в Стамбул. Румынский флот разминирует эти воды, а румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на самолетах F-16.

«Забудьте о какой-либо помощи Украине, если президентом станет Симион, — предупреждал накануне Джордж Скутару, эксперт по безопасности из Центра новой стратегии в Бухаресте. — Как глава Совета национальной безопасности, президент может наложить вето на любое решение и оказывает сильное влияние на политику безопасности».

Одним из центральных пунктов своей кампании Симион сделал недовольство в обществе по поводу финансовой поддержки Румынией украинских беженцев. В то же время он отрицает, что настроен пророссийски.

Вторая попытка

Результаты первого тура, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда страны 6 декабря, за 48 часов до начала второго тура, который был запланирован на 8 декабря.

Власти страны заподозрили кандидата Кэлина Джорджеску, неожиданно показавшего наилучший результат в первом туре, в накрутке голосов в TikTok, а также в том, что за его победой может стоять Россия.

Джорджеску ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын» (AUR). Он известен своей критикой в адрес ЕС и НАТО, пророссийской позицией и негативным отношением к военной помощи Украине.

Участие Джорджеску в решающей гонке не предполагалось. Фаворитом считался лидер Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку, а его основным конкурентом — лидер AUR Джордже Симион.

Примечательно, что опросы перед выборами и экзит-полы предсказывали Джорджеску максимум третье место, но он набрал больше всех — почти 30%.

Политик собирался снова участвовать в выборах, несмотря на то, что назвал отмену итогов прошлогоднего тура «убийством демократии».

7 марта он подал документы для регистрации независимым кандидатом в румынский ЦИК, но уже 9 марта стало известно, что Центризбирком не допустил Джорджеску к выборам.

Это решение спровоцировало беспорядки в Бухаресте: несколько тысяч его сторонников пришли к зданию ЦИК, били стекла соседних баров и переворачивали автомобили. Несколько человек были задержаны.

Алгоритмы TikTok и симпатии Путину

Второй тур был назначен на 8 декабря, но еще 27 ноября, через три дня после первого тура, стало известно, что власти Румынии поручили провести расследование того, какую роль мог сыграть TikTok в сенсационном успехе Кэлина Джорджеску, который ранее был почти неизвестен за рубежом.

Его заподозрили в манипулировании общественным мнением. 62-летний политик преимущественно вел свою предвыборную кампанию в TikTok, где обрел популярность.

Национальный аудиовизуальный совет Румынии заявил, что алгоритмы TikTok, скорее всего, помогали распространять материалы, благоприятные для этого конкретного кандидата. Также у властей возник вопрос, кто и как оплачивал эту предвыборную агитацию.

Результаты первого тура президентских выборов все же были отменены на основании подозрений о вмешательстве России.

Кэлин Джорджеску действительно симпатизирует Владимиру Путину. В 2018 году он назвал российского президента одним из немногих «настоящих лидеров» в мире.

Позднее он неоднократно заявлял, что Бухарест должен сотрудничать с Москвой, а не бросать ей вызов.

Российские государственные СМИ, такие как «Спутник», RT и «РИА Новости», приветствовали его победу в первом туре в ноябре 2024 года.

Власти Румынии также обвиняют его в нарушении конституционного порядка и симпатиях к фашизму.

До ноябрьских выборов Джорджеску называл фашистских политиков Румынии 1930-х годов мучениками и национальными героями.