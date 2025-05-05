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На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

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АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Финляндии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса", расположенной на острове Хястхолмен, зафиксировали утечку водорода, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от компании-оператора Fortum, инцидент произошел 3 мая - на АЭС зафиксировали повышенное потребление водорода генератором.

Проверка показала, что источник утечки — один из четырех теплообменников генератора. Утечка была остановлена путем оперативной изоляции поврежденного элемента.

По данным компании Fortum, АЭС "Ловииса" производит около 10% всей электроэнергии в Финляндии.

Сейчас на станции реализуется масштабная программа модернизации, направленная на продление срока службы объекта до конца 2050 года. Объем инвестиций Fortum в проект составляет порядка 1 млрд евро.

Первый блок станции был введен в эксплуатацию в 1977 году, второй — в 1980-м.

В Fortum подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы ни для персонала, ни для окружающей среды, ни для самой станции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241936-na-aes-v-finlyandii-proizoshla-utechka-vodoroda/