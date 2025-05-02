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Новости русской службы Би-би-си

"Альтернативу для Германии" объявили экстремистской организацией

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Партийный флажок АдГ
Партийный флажок АдГ. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Федеральная служба по защите конституции Германии в пятницу объявила национал-популистскую партию "Альтернатива для Германии" экстремистской организацией, угрожающей демократии в стране.

Помещение АдГ в разряд экстремистских организаций упростит для властей слежение за ней, в том числе сбор конфиденциальной информации, прослушку разговоров и перехват сообщений.

"Концепция народа, основанная на этническом происхождении, которая доминирует в партии, несовместима с демократическим строем, - говорится в заявлении Федеральной службы (или Бюро) по защите конституции. - Она ведет к отстранению определенных групп населения от равноправного участия в жизни общества, противоречащему конституции обращению с ними и, таким образом, перевода их в юридически более низкий статус".

"Альтернатива для Германии" - партия, выступающая против иммиграции и политической интеграции Евросоюза - на последних выборах бундестага в этом феврале заняла второе место после блока ХДС/ХСС, а сейчас, по некоторым (но не всем) опросам делит с ним первое место по популярности среди избирателей или даже опережает его.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Крупалла заявили, что решение Бюро по защите конституции принято по политическим мотивам и является серьезным ударом по демократии в Германии.

Пресса предполагает, что партия постарается оспорить решение в суде.

До сих пор "Альтернатива" в целом была под наблюдением как подозреваемая в экстремизме, а официально в категорию экстремистских организаций Бюро по защите конституции ранее зачислило ее организации в трех восточных землях. Теперь же правоэкстремистской объявлена вся партия, и это первый такой случай в истории Германии.

Федеральное Бюро по защите конституции (Das Bundesamt für Verfassungsschutz) Германии занимается контрразведкой и обеспечением внутренней безопасности, в том числе борьбой с терроризмом и экстремизмом.

По информации, имеющейся у немецкой общественной вещательной компании ARD, решение Бюро основано на докладе объемом около тысячи страниц, в котором собраны разные случаи нарушения или отрицания членами "Альтернативы" конституционных демократических норм.

Несмотря на зачисление в разряд экстремистских организаций, речь о запрете деятельности "Альтернативы" пока не идет, во всяком случае, Бюро по защите конституции не имеет на это права: такое решение может конституционный суд с одобрения парламента. Но этот шаг Бюро может подтолкнуть других политиков к тому, чтобы с новой энергией потребовать запрета партии.

С таким призывом уже выступила, например, заместительница главы Социал-демократической партии Германии Серпиль Мидьятли. Но сам председатель партии, уходящий канцлер Олаф Шольц, осторожно посоветовал соратникам не торопиться.

"Я считаю, такие вещи нельзя делать в спешке. Я - против рефлекторных действий", - цитирует Шольца издание Politico.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241507-alternativu-dlya-germanii-obyavili-ekstremistskoy-organizaciey/

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