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Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов

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Флаг Индии
Флаг Индии. Фото: Dinodia photo / Getty Images

Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов с 30 апреля до 23 мая на фоне обострения отношений между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Авиационные власти Индии закрывают воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля до 23 мая на фоне обострения отношений между двумя странами, говорится в авиационном уведомлении NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов).

"Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует от уровня земли до неограниченной высоты с 30 апреля 2025 года до 23 мая 2025 года. Дата окончания является предполагаемой", - говорится в уведомлении.

Напомним, сегодня министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия пока не прокомментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, пару дней назад в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

Вчера, 29 апреля, Русская служба Би-би-си писала, что индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, которых подозревают в участии в расстреле на прошлой неделе группы туристов, жертвами которого стали 26 человек. Более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса. На границе Индии и Пакистана продолжаются спорадические перестрелки.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240964-indiya-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-svyazannyh-s-pakistanom-samoletov/