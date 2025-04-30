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Не менее пяти человек погибли из-за блэкаута в Испании

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Отключение света на Пиренейском полуострове
Блэкаут. Фото: Fermin Rodriguez/NurPhoto via Getty Images

В Испании не менее пяти человек погибли из-за массового отключения электричества, которое произошло 28 апреля. Стали известны причины произошедших трагедий.

На текущий момент сообщается о пяти жертвах блэкаута, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что двое родителей и ребенок погибли у себя дома на севере страны в результате отравления угарным газом, который, предположительно, исходил от электрогенератора.

В Валенсии женщина скончалась из-за нехватки кислорода, когда из-за блэкаута отключился аппарат, помогавший ей дышать.

Еще одна трагедия произошла в Мадриде - женщина погибла в результате пожара, которы случился из-за зажженной свечи.

Напомним, 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Отмечалось, что из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Позже стало известно, что сбой в работе электросетей на Пиренейском полуострове был вызван "редким атмосферным явлением" в Испании. Такое заявление сделал португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

После этого в Испании в связи с произошедшим ввели режим ЧП. Как отмечала Русская служба Би-би-си, по предварительным оценкам, масштабное отключение электроэнергии на территории Испании и соседней Португалии произошло не из-за кибератаки.

Накануне казахстанцы, которые находились в Испании во время блэкаута, рассказали, что из-за отключения электричества они даже не могли попасть внутрь квартир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240619-ne-menee-pyati-chelovek-pogibli-iz-za-blekauta-v-ispanii/