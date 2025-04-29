Маск заявил, что Китай ждет демографический кризис

Бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети, что самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе - демографический коллапс, передает NUR.KZ.

Такое заявление Маск обозначил в своем посте в соцсети Х.

"Демографический коллапс - самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле", - написал он.

Таким комментарием Маск подытожил публикацию о его замечаниях к посту Рэя Далио о доминировании потребителей из США на экономическом рынке.

В ответ на пост Далио бизнесмен отметил, что Китай превосходит США как крупнейший потребитель промышленных товаров. А китайские потребители, по прогнозам, купят больше автомобилей в 2025 году, чем США и Европа вместе взятые, что отражает растущее экономическое доминирование Китая.

Напомним, ранее Маск уже высказывался по этой теме. В прошлом году миллиардер заявил, что назревающий демографический коллапс в мире является самой серьезной проблемой для человечества на сегодняшний день.

Еще он заявил, что китайские производители электромобилей способны "задавить" своих конкурентов из других стран, а несколько лет назад говорил, что в будущем китайская экономика будет превосходить американскую.

Добавим, в январе этого года сообщалось, что численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на первый за восемь лет рост рождаемости. В прошлом году в стране наблюдалось превышение смертности над рождаемостью, что продолжает тенденцию снижения населения третий год подряд.