Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Маск заявил, что Китай ждет демографический кризис

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети, что самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе - демографический коллапс, передает NUR.KZ.

Такое заявление Маск обозначил в своем посте в соцсети Х.

"Демографический коллапс - самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле", - написал он.

Таким комментарием Маск подытожил публикацию о его замечаниях к посту Рэя Далио о доминировании потребителей из США на экономическом рынке.

В ответ на пост Далио бизнесмен отметил, что Китай превосходит США как крупнейший потребитель промышленных товаров. А китайские потребители, по прогнозам, купят больше автомобилей в 2025 году, чем США и Европа вместе взятые, что отражает растущее экономическое доминирование Китая.

Напомним, ранее Маск уже высказывался по этой теме. В прошлом году миллиардер заявил, что назревающий демографический коллапс в мире является самой серьезной проблемой для человечества на сегодняшний день.

Еще он заявил, что китайские производители электромобилей способны "задавить" своих конкурентов из других стран, а несколько лет назад говорил, что в будущем китайская экономика будет превосходить американскую.

Добавим, в январе этого года сообщалось, что численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на первый за восемь лет рост рождаемости. В прошлом году в стране наблюдалось превышение смертности над рождаемостью, что продолжает тенденцию снижения населения третий год подряд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240367-mask-zayavil-chto-kitay-zhdet-demograficheskiy-krizis/