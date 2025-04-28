Аресты начались в США после кражи сумки у министра внутренней безопасности

После кражи дорогой сумки Gucci, принадлежащей министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм, были задержаны два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, основной подозреваемый был арестован в Вашингтоне и находится под стражей, согласно данным Секретной службы США. Второй арест был произведен в Майами.

В полиции отметили, что второй задержанный "предположительно является сообщником" основного обвиняемого.

"Аресты произошли после того, как Секретная служба США начала расследование, чтобы найти преступника, который украл ее сумку, когда она ужинала со своей семьей в пасхальное воскресенье", - уточнило издание.

Представитель Секретной службы изначально отказался комментировать арест, но в заявлении для CNN специальный агент полевого отделения Вашингтона Мэтт Маккул сказал, что основной "обвиняемый является серийным преступником".

"Мы также установили, что этот инцидент не имел никакой защитной связи с секретарем Ноем или ее ролью министра внутренней безопасности. Расследование выявило предполагаемую преступную деятельность, включая потенциальное мошенничество с устройствами и кредитными картами", - рассказал Маккул.

Изданию также сообщили, что в будущем ожидается еще несколько арестов воровской группировки, которая недавно нацелилась на район Пенн-Куортер в Вашингтоне.

Напомним, на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой вора во время ужина в ресторане в центре Вашингтона. Информацию о краже подтвердила сама Ноэм.

Секретная служба, обеспечивающая безопасность Ноэм, просмотрела записи с камер видеонаблюдения в ресторане и увидела, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул ресторан, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах.

Вор скрылся, прихватив водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск, косметичку и около 3000 долларов наличными (1,5 млн тенге).