"Не станем собственностью": новый премьер Гренландии высказался о возможном присоединении к США

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сделал заявления о планах Дональда Трампа по присоединению острова к США - он назвал слова главы Белого дома неуважением, пишет DW.

Нильсен после вступления в должность совершил первый визит в Данию.

"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем собственностью, которую можно купить, и это, по моему мнению, самое важное, что нужно понять", - заявил политик журналистам.

Он также намерен укреплять отношения с Данией на фоне высказываний Трампа о присоединении Гренландии к США.

Датский премьер Метте Фредериксен выразила согласие со своим коллегой.

"Я полностью согласна с этим", - отреагировала она на заявление Нильсена.

Напомним, в текущем году Трамп неоднократно поднимал тему присоединения Канады и Гренландии в состав США. Так, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После этого Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечалось, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств. Также Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию.

На фоне этого премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости. Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

На днях Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что говоря о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США, он не шутил.