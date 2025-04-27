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Трехдневный траур объявили в Иране после взрыва в порту

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Власти Ирана объявили трехдневный траур в регионе Хормозган, где накануне произошел взрыв в порту близ иранского портового города Бендер-Аббас.

Трехдневный траур объявлен в иранском остане Хормозган в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

По информации РИА Новости, взрыв, произошедший в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, не имеет отношения к оборонному сектору Ирана. Об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.

Отметим, согласно последним данным, число погибших при взрыве в иранском порту в городе Бендер-Аббас выросло до 25, а пострадавших превысило 1100 человек.

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. Хотя информации о причинах взрыва не поступало, он произошел вскоре после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана об иранской ядерной программе.

По данным иранских СМИ, в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, а в интернете появились кадры, на которых видно, как после взрыва образовалось грибовидное облако.

В субботу Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас, пишет Акорда.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239812-trehdnevnyy-traur-obyavili-v-irane-posle-vzryva-v-portu/