Зеленский и Трамп встретились на похоронах папы Римского

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Встречу, которая длилась всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивной», а Зеленский — «символической». Первая и до сих пор единственная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом: тогдашний разговор перерос в публичный спор на повышенных тонах.

Ожидалось, что в Риме оба лидера вновь встретятся, уже после похорон, но этого не случилось, Дональд Трамп почти сразу после церемонии улетел домой.

Зеленский с воодушевлением прокомментировал краткий разговор, сказав, что у нее есть потенциал стать исторической: «Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Белый дом устами директора по коммуникациям Белого Дома Стивена Чунга охарактеризовал встречу как «очень продуктивный разговор», пообещав раскрыть детали позднее.

На фотографиях из Базилики Святого Петра также заметно, что Зеленский говорил с Трампом не только с глазу на глазу, но и вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп сомневается в стремлении Путина к миру

После встречи с Зеленским Дональд Трамп опубликовал пост на своей платформе Truth Social, который завершался такими словами: «Не было никаких причин для того, чтобы Путин обстреливал ракетами районы с гражданским населением, большие и малые города, в течение последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто мне подыгрывает, и с ним нужно действовать по-другому, через „Банковский сектор" или „Вторичные санкции"? [Трамп часто использует кавычки для выделения отдельных слов] Слишком много людей умирают!»

Этому замечанию в посте предшествовала длинная тирада в адрес главного корреспондента New York Times в Белом доме Питера Бейкера, которого Трамп обвиняет в предвзятом отношению к нему лично и к его политике в Украине в частности.

Журналисты, наблюдающие за Трампом с близкого расстояния (в том числе пишущие в New York Times), не раз замечали, что публичные высказывания Трампа часто совпадают с позицией того человека, с которым он говорил перед тем, как высказался сам.

Первая встреча после скандала в Белом доме

Сегодняшняя встреча президентов — первая после разговора в Овальном кабинете 28 февраля, который обернулся скандалом.

После стычки в Овальном кабинете с Трампом и Джей Ди Вэнсом о России и войне в Украине Зеленский и украинская делегация досрочно покинули Белый дом, не подписав соглашение о полезных ископаемых.

Вэнс тогда заявил, что Зеленский недостаточно поблагодарил США за помощь. Трамп обвинил Зеленского в «игре с Третьей мировой войной».

Трамп вернулся в Белый дом с обещанием в первые 24 часа в кресле президента прекратить войну в Украине. Позднее он отпустил себе на это еще полгода, а неделю назад и вовсе пригрозил перестать заниматься мирным процессом уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

Как ранее сообщал CNN европейский чиновник, Соединенные Штаты стремятся добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа.

«В настоящее время много всего решается, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — цитирует CNN слова чиновника.

Украина настаивает, что сначала нужно достичь договоренности о полном и безусловном прекращении огня, а уже потом вести переговоры об условиях постоянного мира, в том числе обсуждать вопрос территорий.

Но США угрожают прекратить попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь быстрых результатов: они ждут, что соглашения между Киевом и Москвой будут достигнуты в течение нескольких недель, а не месяцев.

По сведениям многих изданий, предложения в числе прочего предполагают юридическое признание Вашингтоном аннексии Крыма, формальную «заморозку» линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО и даже отмену американских санкций против Москвы.

При этом Киев не получает от Вашингтона каких-либо внятных гарантий безопасности, хотя и не будет ограничен в численности своей армии или получении военной помощи от западных союзников.

Ожидалось, что этот план будет согласован на встрече в Лондоне на этой неделе, в которой должны были принять участие глава Госдепа США Марко Рубио, Уиткофф и специальный посланник Трампа в Украине Кит Келлог.

Однако в результате в британскую столицу от США приехал только Келлог, а накануне этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность признания Крыма.

Тем временем в Россию снова прилетел специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы обсудить с Владимиром Путиным условия мирного урегулирования войны в Украине. Накануне Дональд Трамп заявил, что оказывает давление не только на Киев, но и на Москву, и сообщил, что в качестве уступки Кремль готов отказаться от захвата всей Украины.

Помощник президента Юрий Ушаков назвал продолжавшиеся три часа переговоры с Путиным «очень полезными». По его словам, они сблизили «позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», среди которых, в частности, обсуждалась «возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины».