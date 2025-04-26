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Новости русской службы Би-би-си

В порту иранского города Бандар-Аббас произошел взрыв. Почти 300 человек получили ранения

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Порт Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас
Порт Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас. Фото: Kaveh Kazemi/Getty Images

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали более 280 человек, сообщают государственные СМИ.

Хотя информации о причинах взрыва не поступало, он произошел вскоре после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана об иранской ядерной программе.

"Причиной инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранившихся в районе причала порта Шахид Раджаи. В настоящее время мы проводим эвакуацию и перевозим раненых в медицинские центры", — сообщил местный представитель службы управления кризисными ситуациями государственному телевидению.

Информационное агентство Tasnim, ссылаясь на местные службы спасения, сообщило, что 47 раненых в результате взрыва в порту Шахид Раджаи уже доставлены в больницы Хормозгана, южной провинции, где расположен порт.

Работа порта была приостановлена для тушения пожара, и что, учитывая большое количество сотрудников порта, "многие люди, вероятно, были ранены или даже погибли в результате инцидента", говорится в сообщении агентства.

По данным иранских СМИ, в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, а в интернете появились кадры, на которых видно, как после взрыва образовалось грибовидное облако.

В 2020 году компьютеры в том же порту подверглись кибератаке, которая вызвала массовые сбои в работе водных путей и дорог, ведущих к объекту.

Газета Washington Post сообщала, что за этим инцидентом стоит Израиль в отместку за предыдущую иранскую кибератаку.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Иранские официальные СМИ писали, что он прошел в «конструктивной атмосфере», но ни о каких прорывах не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239641-v-portu-iranskogo-goroda-bandar-abbas-proizoshel-vzryv-pochti-300-chelovek-poluchili-raneniya/

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